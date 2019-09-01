ЛДПР не смогла мобилизовать сторонников на массовый митинг в Астрахани

01 сентября 2019, 03:34

ЛДПР на предвыборный митинг в Астрахани сумела собрать не более ста человек. Организаторы объяснили слабую поддержку своей партии аполитичностью горожан.

31 августа в сквере имени Кирова в центре Астрахани прошел митинг, посвященный честным выборам. Организатором выступило местное отделение ЛДПР, от которого на выборы губернатора Астраханской области выдвинут глава фракции ЛДПР в областной думе Тимофей Щербаков, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. 24 июля в избирательной комиссии Астраханской области сообщили, что прием документов от кандидатов для участия в губернаторских выборах завершен. Необходимые для участия в выборах главы области документы смогли представить только четверо из 16 заявивших о себе кандидатов - Николай Арефьев, Игорь Бабушкин, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев. 29 июля кандидаты прошли проверку подписных листов.

Митинг начался в 18.35 по местному времени (17.35 мск) и продолжался до 19.00 по местному времени (18.00 мск). Мероприятие было санкционировано. По периметру сквера стояли полицейские, выходы были загорожены металлическими перегородками, при входе на территорию сквера полицейские проверяли у граждан сумки. Происшествий на митинге зафиксировано не было.

По словам депутата Астраханской областной думы от ЛДПР Петра Кириллова, на повестке дня митинга было два вопроса - "поддержка Тимофея Щербакова и поддержка объединенной оппозиции".

"В идеале мы хотели бы добиться на этих выборах, чтобы был второй тур. Потому что есть официальные данные, которые говорят, что у кандидата от власти (врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин - прим. "Кавказского узла") - 70% поддержки. Но есть и другие данные, где уровень его поддержки оценивается в 40%. Это говорит о том, что второй тур возможен. Но добиться этого можно, лишь объединившись вокруг оппозиционного кандидата. Будет ли это наш кандидат Тимофей Щербаков или кандидат от КПРФ - сегодня здесь присутствовали коммунисты - цель у нас общая. Так что второй пункт повестки - это объединенная оппозиция", - сказал Кириллов.

Сам Тимофей Щербаков на митинге не присутствовал. По словам Кириллова, он занимался агитацией в Икрянинском районе и из-за задержки парома не смог вовремя вернуться в город.

По словам Кириллова, на мероприятие пришли порядка ста человек.

"Мы, конечно, рассчитывали на большее количество участников. Причин много: и конец лета - последние дни отпусков у людей, и подготовка к учебному году - надо собрать детей в школу. Сейчас все этим заняты в первую очередь. Плюс, к сожалению, люди у нас не очень активные в политическом плане. А наши многие активисты работают сейчас на избирательной кампании в районах, в Знаменске, Ахтубинске и так далее. Ездят вместе с Тимофеем. Так что тут повлияли несколько факторов", - отметил он.

Однако, по его словам, цель митинга не была в том, "чтобы собрать много людей, а просто привлечь внимание к проблеме объединенного кандидата от оппозиции в Астрахани".

На митинге присутствовали люди с флагами ЛДПР, КПРФ и с плакатами в поддержку политзаключенных. Помимо Петра Кириллова на митинге выступили председатель Союза ветеранов Астраханской области Галина Морозова, общественный деятель Евгений Малинин, активист ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации) Александр Лапченко, глава регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев. Выступающие заявили о необходимости сменяемости власти, о фальсификация на выборах, о негативных аспектах жизни в регионе.

"У нас сегодня (31 августа) были пикеты в поддержку политзаключенных в Москве. По времени и месту это было рядом с митингом ЛДПР, поэтому после окончания нашего мероприятия мы пришли сюда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

31 августа в центре Астрахани прошла серия одиночных пикетов, участие в которых приняли четверо граждан. Они выступили в поддержку участников протестных акций в Москве.

"Если кого-то принуждают голосовать в обязательном порядке - например, бюджетников - то я призвал голосовать за Тимофея Щербакова. Хотя признаков ведения избирательной кампании я не вижу даже у Щербакова. Для меня идеальный вариант - неучастие, пока не будет честных выборов. По моему мнению, грядущие выборы все равно пройдут в один тур", - заявил он.

"Я пришел на митинг ЛДПР, чтобы посмотреть, как проводят мероприятия другие партии, о чем говорят выступающие, а также чтобы проявить солидарность и высказать свою точку зрения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист ЛКСМ Александр Лапченко.

По его словам, тема честных выборов очень актуальна.

"Выборы у нас не являются честными, происходят фальсификации и вбросы... В итоге всё это вызывает только еще большие проблемы, когда люди, пришедшие к власти, начинают принимать антинародные, невыгодные для большинства населения законы", - сказал Лапченко.