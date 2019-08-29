Линия разграничения Грузии и Южной Осетии. Пресс-служба КГБ РЮО https://www.facebook.com/komitetgosbezopasnosti.southossetia/photos/a.465734606932231/465737340265291/?type=3&theater

29 августа 2019, 21:56

Власти Грузии отвергли обвинения в нарушении линии разграничения с Южной Осетией

Новый полицейский пост Грузии расположен у села Чорчана, на эту территорию распространяется грузинская юрисдикция, заявил представитель СГБ Грузии. Заявление южноосетинской стороны - тактический ход в ответ на претензии Грузии из-за бордеризации, считает политолог Мамука Арешидзе.

Как писал "Кавказский узел", пограничные наряды выставлены в окрестностях южноосетинского села Цнелис, рядом с которым грузинские военные возвели блокпост. Грузия нарушила границу и совершила неприкрытый акт агрессии, заявили в южноосетинском парламенте. Люди из Грузии все лето наведывались в село и через лес прокладывали дорогу к холму, на котором оборудовали пост, рассказали местные жители.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Полицейский пост, который в Цхинвали назвали "актом агрессии", расположен у села Чорчана близ разграничительной линии с Южной Осетией, но на грузинский территории, заявил сегодня замдиректора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе.

"У села Переви полицейский пост перенесен из-за сложного рельефа местности, населению было сложно ходить пешком. В результате переноса поста существенно сократится расстояние, и местные жители смогут быстрее до него дойти", - приводит слова Антадзе в эфире грузинского "Первого канала" корреспондент "Кавказского узла".

Представитель СГБ прокомментировал перенос полицейского поста после сегодняшней встречи в формате предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети. На встрече грузинская сторона намеревалась поставить десять вопросов, но переговоры, по словам Антадзе, были сорваны представителями Цхинвали на первом же вопросе - о безопасности действий южноосетинских силовиков у села Чорчана.

Представителям Южной Осетии и Грузии не удалось прийти к компромиссу по вопросу блокпоста у села Цнелис. Южноосетинская сторона выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.

"В ходе рассмотрения этого вопроса представители Цхинвали при поддержке оккупационных сил заняли крайне деструктивную позицию. Они несколько раз озвучили ультиматум и угрозы функционированию формата Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети, если их требования не будут выполнены", - сказал сотрудник СГБ.

Антадзе отметил, что формат не предусматривает ультиматумов, и все вопросы на нем обсуждаются посредством диалога. Действия южноосетинской стороны на территории близ грузинского села он расценил, как "попытку устроить на месте напряжение и искусственную эскалацию".

Грузинская сторона регулярно ставит вопрос о переносе разграничительной линии вглубь Грузии в ущерб местным жителям, из-за чего южноосетинская сторона подвергалась критике международного сообщества, указал политолог Мамука Арешидзе.

"Вероятно, южносетинская сторона по подсказке властей России решила выступить с такими же претензиями на встрече. Это тактический ход, чтобы международное сообщество, подвергавшее их критике, начало критиковать грузинскую сторону за то, что она ставит под сомнение мирный процесс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии.

По словам Арешидзе, местность, куда перенесен пост, "никогда не входила в состав Южной Осетии". Это глухое место, где часто нарушают разграничительную линию "всякие сомнительные личности", отметил он.

Примечание:

"Грузия заявила о возобновлении монтажа проволочных заграждений в Гугутианткари", "Евросоюз подверг критике запрет перелетов из России в Грузию", "Закрытие Южной Осетией границы с Грузией актуализировало проблему бордеризации".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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