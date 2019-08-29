29 августа 2019, 01:05

Активистка из Прохладного оштрафована за появление в маске Путина на митинге

Прохладненский суд назначил 10 тысяч рублей штрафа Валентине Смирновой, которая пришла на митинг в маске Путина с плакатом "Во всем виноват я".

Как писал "Кавказский узел", после прошедшего 13 июля в городе Прохладном митинга коммунистов, на котором активистка Анастасия Емельянова выступила с резкой критикой социальной политики российских властей, сотрудники полиции составили на нее с сестрой административные протоколы. 27 августа суд назначил Анастасии Емельяновой штраф в 10 тысяч рублей.

Анастасия Емельянова была задержана после выступления на митинге коммунистов в городе Прохладном 13 июля. На митинге она заявила о том, что у жителей отняли право выбирать власть, что нельзя собираться для обсуждения насущных вопросов без специального разрешения, а также посетовала на коррупцию и реформы последних лет.

Дело Валентины Смирновой суд рассмотрел 28 августа. Смирнову, как и ее сестру Анастасию Емельянову, обвинили в нарушении порядка проведения митинга.

Валентина Смирнова 13 июля подошла к трибуне митинга в тот момент, когда ее старшая сестра выступала с критикой социальной политики властей. На активистке была маска ростовой куклы, похожей на президента России Владимира Путина, а в руке она держала плакат: "Во всем виноват я. Прошу отнестись с пониманием".

Суд назначил Валентине Смирновой штраф в 10 тысяч рублей - такой же, какой ранее получила ее сестра. Это минимальный размер штрафа, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Обе сестры намерены обжаловать решения о штрафе. "Для нас 20 тысяч рублей - это значительная сумма. Нам детей собирать в школу и детский сад. Мы и так имеем очень низкие доходы, так еще и это", - сказала Анастасия Емельянова корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

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Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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