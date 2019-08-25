Силовики перекрыли подходы к зданию Центризбиркома в Сухуме

25 августа 2019, 23:39

Бойцы спецназа мобилизованы у здания ЦИК Абхазии, где идет подсчет голосов на выборах президента республики. Милиция сопровождает доставку выборной документации в Центризбирком, сообщил глава МВД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии сегодня проголосовали на выборах президента республики. Избирательные участки для граждан Абхазии организованы также в Москве и Черкесске. К моменту закрытия участков явка избирателей составила более 56%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

У здания ЦИК Абхазии в Сухуме сосредоточены бойцы спецотряда быстрого реагирования, а сотрудники ГАИ перекрыли участок улицы у здания комиссии, сообщило РИА "Новости".

Бойцы спецназа дежурят в парке напротив здания ЦИК, движение автомобилей у Центризбиркома перекрыто, но движению пешеходов сотрудники МВД не препятствуют. Министр внутренних дел Гарри Аршба подтвердил, что "по завершению голосования усилена охрана здания ЦИК", пишет ТАСС.

Причины усиления охраны здания ЦИК не уточняются. "Сейчас работают избирательные комиссии по подсчету голосов. При этом сотрудники ОВД в таком же режиме несут службу по охране общественного порядка и сопровождению выборной документации в ЦИК", - цитирует слова Аршбы "Апсныпресс".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании в республике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".