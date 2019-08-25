25 августа 2019, 13:11

Сель перекрыл дорогу к альпинистскому лагерю со 195 людьми в Кабардино-Балкарии

Спасатели ведут расчистку перекрытого сегодня селевым потоком проезда к альпинистскому лагерю Безенги, где находятся 181 взрослый и 14 детей, сообщило МЧС.

Сообщение о сходе селя за селом Безенги поступило спасателям в 08.45 мск. Селевой поток сошел на участок дороги, ведущей к альпинистскому лагерю Безенги. Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок туда, где сошел сель.

В альпинистском лагере находятся 195 человек, в том числе 14 детей и два спасателя от Эльбрусского поисково-спасательного отряда. В лагере есть медпункт, запасы питьевой воды и продуктов питания, добраться до него можно по альтернативной пешеходной дороге, сообщило сегодня главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. 

Селевой поток создал трудности для приезжающих и покидающих лагерь, передает со ссылкой на директора лагеря Алия Анаева ТАСС. Приходится доезжать до места, куда сошел селевой поток, пешком переходить на противоположную сторону и пересаживаться на другую машину, пояснил Анаев. По его словам, дорожные работы планируется закончить до конца дня. 

"Кавказский узел" также писал, что 24 июля два селевых потока сошли на автодорогу Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии, на одном участке трассы движение было закрыто, на другом затруднено. 26 июля рабочие расчистили дорогу.

Примечание:

"Сочинцы заявили о критической ситуации с оползнями", "Движение по трассе в Приэльбрусье открыто с ограничениями", "Последствия ливня и схода селя создали проблемы водителям в Чечне".

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