Суд в Кабардино-Балкарии отменил арест Мартину Кочесоко

23 августа 2019, 17:45

Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил сегодня жалобу на продление домашнего ареста активисту Мартину Кочесоко, обвиненному по делу о наркотиках.

Как информировал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении марихуаны. 24 июня руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заявил в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив оговорить себя. Преследование он связал со своей общественной деятельностью. Защита хочет исключить из дела доказательства с участием понятых, которые фигурировали в целом ряде подобных дел.

Суд отменил решение о домашнем аресте Мартина Кочесоко, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на заседании представитель кабардино-балкарской общественной организации по оказанию поддержки соотечественникам "Жьэгу" ("Очаг") Ольга Эфендиева-Бегретова.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" собрал на тематической странице "Преследование активистов".