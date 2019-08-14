Азербайджан обвинил Армению в 21 обстреле

14 августа 2019, 09:38

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, 21 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

С 13 по 14 августа подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".