Прицел автомата. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

13 августа 2019, 09:27

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были за сутки обстреляны 22 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Минобороны Азербайджана сообщило о 19 обстрелах своих позиций за сутки, а днем ранее, 11 августа, - о 21 обстреле.

Позиции азербайджанских войск в зоне конфликта, в том числе в селах Гушчу Айрым и Бала Джафарли, были обстреляны 22 раза за сутки, стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении на сайте министерства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало документы убитого азербайджанского капитана", "Восстановление поврежденных от обстрелов домов начато в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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