Ученые сочли бесперспективным требование признать казаков народом

14 августа 2019, 07:39

Требование казаков признать их отдельным народом не способно изменить политику властей, так как государству выгодно иметь казаков в сторонниках, но не в качестве народа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", бывший атаман хуторского казачьего общества "Колосистый" Александр Каданин потребовал соблюдения прав казаков как репрессированного народа. Другие казаки на Кубани поддержали требование о признании их отдельным народом. Научное сообщество готово рассматривать казаков только в качестве субэтноса или сословной группы, констатировали ученые.

Властям невыгодно признавать казаков народом, считает историк, автор исследования "Терское казачье восстание. 1918" Эдуард Бурда. "Казаки способны на самоорганизацию. А такими очень трудно управлять. С другой стороны, это дополнительная готовая к службе сила, способная в случае чрезвычайных ситуаций взять на себя функции Нацгвардии или МЧС. Но эта тема властям все же невыгодна", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эдуард Бурда.

Госреестр казаков был сформирован с одной лишь целью - обуздать казаков, убежден Бурда. "Это успешно было проведено. В реестр стали набирать людей с улицы, никакого отношения не имеющих к народу. В руководство таким образом кинулись отставные чиновники, военнослужащие и бывшие представители правоохранительных органов. Родовые казаки стали покидать реестр", - сказал он.

Признание казаков народом - это прежде всего политический вопрос, отметил историк. "Конечно есть риск, что могут появиться лидеры, которые начнут выдвигать лозунги с требованием о создании административно-территориальных единиц, каких то привилегий и так далее. Это мы уже проходили в 1990-х годах. Реалии жизни ныне таковы, что мы живем в едином государстве, и делить те или иные территории никто не будет. Другое дело - создание на территориях проживания казаков культурных автономий и центров", - подчеркнул Бурда.

С научной точки зрения некорректно говорить о признании казаков народом, указал кандидат политических наук, научный сотрудник Лаборатории казачества ЮНЦ РАН Дмитрий Узнародов. "В этом случае мы не можем говорить об отдельном народе. Властям вряд ли будет выгодно признавать казаков как отдельный народ. Мне сложно сказать, что это может дать государству. Инициатива исходит от казаков, но у официальных властей нет никакого желания или готовности даже обсуждать эту тему. Кстати, о признании как народа в основном говорят нереестровые казаки, поскольку реестровых из статус и формы сотрудничества с государством устраивает ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Узнародов.

По его словам, деятельность казаков сейчас не регулируется государством, поэтому "не очень понятно, какова их роль и функции". "Стоит государству конкретизировать функции казаков, но не как народа. Наоборот, у казаков могут быть дополнительные требования к государству. Поэтому, мне кажется, стоит вернуться к историческому опыту и вернуть казакам их военное сословие, используя их не только в в обеспечении правопорядка, но и в армии. В этом плане государству это может быть полезно", - отметил Узнародов.

Властям выгодно иметь казаков в сторонниках, но не в качестве народа, согласен доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории XX-XXI веков Южного федерального университета Андрей Венков. "В начале XX века казаки себя считали народом, и у них в целом сложилось такое самоощущение. Но когда у нас стали проводить перепись населения в 2002 и 2010 году, то в первом случае на Дону казаками себя назвали 50 тысяч человек, а во втором - 20 тысяч. Разница более чем в два раза. Многие ассимилировались, многие переехали, но тем не менее есть казачье движение, и это способствует тому, чтобы потомки тех казаков тоже считали себя народом. Но власти идут по пути наименьшего сопротивления. Например, кадетские корпуса казаков позволяют создавать не на местах традиционного проживания казаков, а в городах, где их мало. В целом властям выгодно иметь таких сторонников, как казаки, но не как народ, а как структуру, которая действует сейчас", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Венков.

По его предположению, для большинства казаков не столь важно, признают их народом или нет. "Настоящие казаки сами себя признают как народ. Им неважно признание со стороны. Но при этом, если вдруг власть официально заявит, что казаки - это не народ, то это приведет к сильному возмущению казаков. Поэтому вряд ли будет реакция Кремля на требования отдельных лиц признать казаков народом. Власти не против иметь казачьи структуры для защиты правопорядка. Но важно, что у самих этих людей нет требования об отдельной республике. Они просто служат в рядах полиции, Вооруженных сил страны, других силовых структурах. Это идет снизу, и власти не против такой поддержки", - подчеркнул Венков.

Согласно указу президента от 15.06.1992 года № 632 "О мерах по реализации закона РФ "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", государство обязано поддерживать "движение за возрождение казачества, восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сословным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего уклада жизни", рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат коллегии адвокатов Краснодарского края Наталья Баянова.

Требования казаков не могут быть угрозой для государства, если в их основе культурный аспект, считает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе. "Некорректно говорить, выгодно или нет государству признавать казаков как народ. Я не вижу никакой опасности для государства признавать казаков как народ, но при этом также не вижу никакой основы для такого признания. Поэтому такое признание считаю невозможным. В целом появление нового народа - это исторический процесс для всего мира и особенно для многонациональной России. Многонациональность никогда не была бедой, а наоборот, богатством России. Государство должно приветствовать любое появление нового этноса или народа. Не всегда это приводит к политическим требованиям", - сказал Юрий Анчабадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Требования казаков ограничатся обеспечением культурно-этнических потребностей, предположил он. "Вряд ли у них будет требование формирования своей республики. Они ограничатся требованием сохранения своего культурно-этнического бытия, культурного развития и просвещения. Эти потребности можно легко удовлетворить. Но повторюсь, что признание казаков в качестве народа я считаю невозможным, поэтому и рассуждать о политических претензиях не стоит", - подчеркнул ученый.

Напомним, что 26 января 2013 года в Ростове-на-Дону прошел митинг с требованием признания казаков народом. На акции собрались около 700 человек, среди которых были не только донские и терские казаки, но и потомки казаков из Москвы, Пятигорска и других городов. Они потребовали восстановить для казаков статус народа, а также "прекратить огульное массовое самоверстание этнически неказачьего населения в казаки".