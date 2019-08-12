12 августа 2019, 20:29

Дело убитых в Чечне дагестанцев возвращено в Грозный

Сегодня Верховный суд России отказался переносить в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, были убиты в перестрелке.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Верховный суд Чечни направил в Верховный суд России ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела убитых дагестанцев.

Дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке, начал рассматривать Верховный суд Чечни. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам адвоката "Агоры" Андрея Сабинина, родные убитых настаивают на рассмотрении дела в Дагестане.

Скриншот записи Андрея Сабинина в его Telegram-канале. https://t.me/ASAndreySabinin/175О том, что Верховный суд России вернул дело восьми убитых дагестанцев в Чечню, Андрей Сабинин сообщил в своем Telegram-канале.

"Отказал Верховный суд. Потерпевшие [...] же против. А Рамзан правосудие не осуществляет, мало ли чего он там говорил про бандитов. Дело возвращается в Грозный", - написал Андрей Сабинин.

На сайте Верховного суда России в картотеке дела информации о том, какое принято решение по ходатайству адвокатов, по данным на 20.28 мск 12 августа не указано.

Сабинин ходатайствовал об изменении территориальной подсудности дела, предположив, что "давление на процесс оказывает оценка события, озвученная главой ЧР Рамзаном Кадыровым". Отметим, что четыре сотрудника МВД Чечни, получившие легкие ранения, осенью 2016 года были представлены к государственным наградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов", сообщило 9 октября 2016 года РИА "Новости".

Примечание:

"Матери убитых в Чечне дагестанцев заявили о свидетелях их похищения", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Убитый в Грозном полицейский похоронен на родине".

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