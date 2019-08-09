Организатор летней школы в Карачаево-Черкесии сообщила о давлении силовиков

09 августа 2019, 10:58

Сотрудники силовых структур пришли сегодня в Карачаево-Черкесии к организатору творческой школы для детей Бэлле Шахмирзовой, сославшись на необходимость проверки анонимного сообщения, рассказала сама Шахмирзова. По ее словам, она не пустила их на территорию своего дома, так как у визитеров не было необходимых документов.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что летняя творческая школа "Балапанлар" для детей из Ногайского района Карачаево-Черкесии, по словам ее организатора Бэллы Шахмирзовой, подвергается давлению со стороны чиновников. Начальник отдела образования администрации Ногайского района Гульнара Еслемесова пояснила, что в администрацию не были представлены все необходимые документы для работы школы. Претензии чиновников к независимым от государства инициативам типичны для Северного Кавказа и для России в целом, считает политолог Алексей Малашенко.

Проект журналистки и переводчицы Бэллы Шахмирзовой "Балапанлар" (в переводе с ногайского языка - "Детки") рассчитан на детей из моноэтничной среды сельских районов, не имеющих доступа к качественному дополнительному образованию. Формат летней школы, где для детей все бесплатно, а преподаватели приезжают по своему желанию и без оплаты гонорара, оказался новым не только для района, но и для всей Карачаево-Черкесии. В августе 2017 года летняя школа проходила 11 дней, в ней приняли участие 87 детей из пяти аулов. Кроме ногайцев, в ней были также русские, абазины, черкесы, карачаевцы. В 2018 году журналистка планировала принять в школе 200 детей и составить программу занятий на 20-22 дня.



Сегодня около 7.00 мск в дом отца Бэллы Шахмирзовой пришли семь человек, среди которых были одетые в форму сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Остальные были одеты в гражданскую одежду, один из которых позже показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Видео об этом Шахмирзова транслировала на своей странице в соцсети Facebook. На кадрах видно, что силовики попытались зайти в дом к Шахмирзовым для проверки анонимного сообщения

«Поступило анонимное сообщение о том, что здесь расположен лагерь. Нам необходимо просто проверить. …Каждый день будут звонить, каждый день мы обязаны будем сюда приезжать», - заявил силовик, который представился и показал свое удостоверение. На видео также видно, что силовики ведут себя корректно и вежливо и утверждают, что проверка будет проведена только "после согласия" Шахмирзовой.

Сама Шахмирзова требует показать документы о проверке, где прописаны ее адрес и фамилия. «Хотят ко мне домой посмотреть, делаю ли я летнюю школу. На основании анонимного обращения, без уведомления и без официального запроса…Они мне только общее постановление о проверке летних лагерей по России показали. Ни одной бумаги с моим адресом или проверкой папиной частной собственности нет», - написала Шахмирзова в комментариях к своему видео.

На последних кадрах видео видно, что Шахмирзова не впускает силовиков в дом, настаивая на том, что пришедшие к ней «не имеют никаких оснований вторгаться в частную собственность».

Пользователи соцсети в комментариях к данному видео поддержали решение Шахмирзовой не пускать силовиков в дом. «На всех жалобы писать», - посоветовал пользователь под ником Dina Biygishieva.

Отметим, что проект "Балапанлар", в рамках которого дети из Ногайского района Карачаево-Черкесии летом бесплатно учились родному языку, игре на народных инструментах и занимались джиу-джитсу, занял первое место в конкурсе Google "Вдали от столицы" в номинации "Обучение и развитие". По словам организатора проекта Бэллы Шахмирзовой (в СМИ ее фамилия также пишется как Шахмирза), проект оказался востребованным: в первую смену второй летней школы в 2018 году записали более сотни детей. Однако, по словам организатора, без поддержки властей едва ли можно увеличить число детей-участников.