Бакинский "Нефтчи" вничью сыграл с израильским клубом

08 августа 2019, 22:45

Встреча азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" с израильским "Бней Йегуда" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы завершилась со счетом 2:2.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа бакинский "Нефтчи" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0 и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы.

Игра на бакинской Bakcell Arena началась в 21.00 (20.00 мск). Счет открыл на 26-ой минуте израильский футболист Тамби Сагас, через 10 минут другой игрок "Бней Йегуда" Мохаммед Гадир удвоил разрыв в счете. "Нефтчи" забил первый мяч только на 43-ой минуте. После удара Вангелиса Плателласа с линии штрафной мяч угодил в штангу, у мяча оказался Дарио Фредерико, но его удар парировал голкипер. Мяч отскочил Жозеф-Монрозу, и он с третей попытки поразил ворота гостей.

Вся вторая половина игры прошла при преимуществе "Нефтчи", однако сравнять счет бакинцы смогли только на предпоследней из семи добавленных минут. Мяч забил Намиг Алескеров.

Ответная встреча в Израиле состоится 15 августа.

Отметим, что в еврокубках продолжает выступать еще один азербайджанский клуб, "Карабах", который 6 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов выиграл в Никосии у кипрского АПОЭЛ со счетом 2:1.