Матери убитых в Чечне дагестанцев заявили о свидетелях их похищения

08 августа 2019, 06:24

Родственники убитых в Чечне восьмерых молодых людей из Дагестана рассчитывают на показания свидетелей, которые могут рассказать суду о том, как юношей похитили в своей республике. Суд может проходить в любом регионе России, кроме Чечни, считают матери убитых.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни начал рассматривать дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Адвокат "Агоры" Андрей Сабинин попросил перенести рассмотрение дела в другой регион. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. 5 августа уголовное дело дагестанцев поступило в Верховный суд России. ВС должен также рассмотреть ходатайство о переносе дела в другой регион.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. По словам матерей пропавших, они провели биллинг телефонов и у них есть сведения, что в ночь пропажи они находились в Махачкале на проспекте Шамиля 46 "а", где расположен Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД Дагестана. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Они были похищены одновременно со станции техобслуживания на улице Махачкалинское шоссе.

"Защита считает принципиально важным, чтобы дело (убитых в Чечне дагестанцев) рассматривалось в другом регионе России, но не в Чечне. Не именно в Дагестане - в любом другом регионе РФ", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Агоры" Андрей Сабинин.

По его словам, уголовное дело восьми молодых людей в благоприятном для защиты и родственников случае приведет только к их оправданию, но не прольет свет на обстоятельства их похищения.

"Вне зависимости от судьбы дел, по которым они обвиняются, это не прольет свет на их похищение, которое не расследовалось в Дагестане. Это факт. ...В Дагестане ждут не дождутся обвинительного приговора, чтобы вопрос этот закрыть", - сказал адвокат.

Матери пропавших молодых людей настаивают на рассмотрении дела в Дагестане

Бурлият Махаева, мать Пахрудина Махаева, считает, что дело должно рассматриваться в любом регионе, кроме Чечни.

"Дело пусть рассмотрят в любом регионе, но не в Чечне, так как изначально раскрытие этого дела в Чечне строилось на фальсифицированных фактах. Главное, чтобы не в Чечне, а где именно - уже второстепенно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" .

При этом Махаева отметила, что желательно, чтобы дело рассматривалось в Дагестане.

"Так как мы жители Дагестана, то и желательно рассматривать это дело у нас в регионе. Но мы не настолько наивны, чтобы думать, что суд в Дагестане не станет защищать местных силовиков, которые, по нашему мнению, причастны к их исчезновению. В конце концов, наша задача доказать, что наши дети - не террористы", - подчеркнула она.

Аида Узданова, мать Гашима Узданова, тоже считает, что дело желательно рассматривать в Дагестане.

"Наше желание - чтобы его (дело) не рассмотрели в Чечне, где нет никаких шансов на объективное решение суда. Могут рассмотреть в любом регионе, кроме Чечни. Но было бы желательно рассмотреть дело в нашей республике. Повторяю: главное - не в Чечне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она опасается, что в случае необходимости местный суд попробует защитить тех дагестанских силовиков, которые, предположительно, причастны к исчезновению молодых людей.

Умрайхан Гасанова, мать пропавшего Ислама Магомедова, уверена, что рассмотрение дела в Дагестане облегчит процесс по оправданию фигурантов уголовного дела.

"Да, мы хотим, чтобы дело рассматривалось в Дагестане, но ни в коем случае не в Чечне. Здесь, в Дагестане есть свидетели, что молодых ребят похитили силовики. Их пусть дагестанский суд позовет и проведет допрос. Также пусть смотрят биллинг телефона, и посмотрят, как они попали из Дагестана в Чечню", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она также высказала опасения, что местный суд попытается защитить дагестанских силовиков.

На том, что дело следует рассматривать в Дагестане, также настаивает Мадина Джамалутдинова, мать Шамиля Джамалутдинова.

"Мы живём в Дагестане и хотим, чтобы дело рассматривали здесь. Уверены, что наших сыновей похитили силовики", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аминат Джамалудинова, мать Камиля Джамалудинова, уверена, что в Чечне нет правосудия, поэтому рассмотрение дела следует перенести в другой регион.

"Нам в принципе важно, чтобы дело передали в другой регион РФ. Только чтобы оно не рассматривалось в Чечне, где... просто не бывает правосудия. У нас есть хороший адвокат, который может доказать непричастность наших детей к терроризму. Есть показания о похищении наших детей. Поэтому правда будет на нашей стороне, если дело рассмотрят в другом регионе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина не теряет надежду, что пропавшие молодые люди все еще живы.

"Мы думаем, что сожженные трупы - тела не наших детей. Там не было никакого ответного огня, только односторонняя стрельба. Одну машину вообще привезли туда на эвакуаторе. Трупы в машинах были в положении сидя с опрокинутой головой. В горящих машинах люди так не сидят. Все восемь трупов в одной позе. Если они были вооружены, они что, никого не могли убить? Все восемь были слепые? Мы надеемся, что это трупы не наших детей, надеемся, что наших живых детей где-то держат", - сказала Джамалудинова.

Напомним, что, по версии силовиков, 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни в перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни заявила о нарушениях при расследовании дела. В частности, по данным прокуратуры, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз.

Согласно выводам экспертов ГУ МВД по Ставропольскому краю, ДНК шестерых из восьми убитых в Чечне совпали с образцами ДНК родственников Узданова, Магомедова, Джамалутдинова, Клычева, Госенова (Гусейнова) и Джамалудинова. Их родственники, которые не могли поверить в гибель своих детей, добились проведения новой экспертизы. Осенью 2017 года образцы уже семи пропавших и их родных отправили на исследование в Российский центр судмедэкспертизы Минздрава в Москве, и в мае 2018 года эксперты вновь подтвердили родство убитых в Чечне и родственников похищенных в Дагестане.

С октября 2016 года родственницы пропавших без вести жителей Дагестана проводили акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. 5 февраля 2018 года женщины обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения их родственников.