07 августа 2019, 14:19

Следствие потребовало арестовать главу дагестанского "Россельхозбанка"

В Басманный суд Москвы 6 августа поступило ходатайство об аресте бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении полномочий. Банкир скрывается за границей, заявил источник.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля силовики сообщили об обысках в дагестанском "Россельхозбанке" в связи с делом о хищении. По данным источника, бывший директор дагестанского филиала банка Гитиномагомед Гаджимагомедов находится за пределами страны, в отношении него возбуждено дело о превышении полномочий. Расследование этого дела начато после того, как "Россельхозбанк" недосчитался 212 миллионов рублей.

Ходатайство об аресте бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова было зарегистрировано в Басманном суде Москвы 6 августа, говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда. Дата и время заседания по состоянию на 14.00 мск сегодня на сайте суда не указаны.

Согласно информации на сайте суда, материалы переданы на рассмотрение судье Елене Николаевой. Дело расследуется по статье "Превышение полномочий".

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Гаджимагомедову заочно предъявлено обвинение, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает сегодня ТАСС. "По оперативным данным, (Гаджимагомедов) скрывается за границей, в связи с чем следствие просит заочно арестовать его для международного розыска", - сообщил источник.

На сайтах Следственного комитета России, а также дагестанского управления ведомства на 14.00 мск сегодня нет информации о ходатайстве следствия об аресте Гаджимагомедова.

Напомним, обыски в дагестанском управлении АО "Россельхозбанк" проходили и 1 апреля. Они были связаны с задержанием главы службы безопасности управления банка Раипа Ашикова, бывшего начальника УВД Махачкалы. Ашиков подозревается по делу о финансировании терроризма вместе с жителем Дагестана Омаром Абдурашидовым.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях".

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