Владелец TV Pirveli вызван на допрос в прокуратуру Грузии

07 августа 2019, 06:32

Прокуратура потребовала явиться собственника телекомпании Pirveli Вахтанга Церетели для допроса по делу о легализации денег "TBC банком". Интерес правоохранителей связан с желанием властей оказать давление на независимый телеканал и изменить его редакционную политику, считает Церетели.

Вахтанг Церетели рассказал, что его вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру, однако он отказался от допроса в ведомстве.

"Я отвечу на все вопросы только в присутствии судьи", - цитирует его 6 августа "Спутник-Грузия".

Церетели пояснил, что его вызвали по делу "TBC банка", так как он владеет долями в двух финансовых организациях, которые в нем фигурируют.

Дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал почти 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. В тот же день эта сумма была перечислена на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи. 24 июля учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов. 26 июля суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры.

Прокуратура подтвердила, что вызов Церетели связан с делом Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

"Вызов Вахтанга Церетели в Следственное управление связан с расследованием по вопросу легализации незаконных доходов 2 августа 2018 года", - сообщила Генеральная прокуратура Грузии на своем сайте, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". "Планируется допросить всех лиц, причастных к этому делу», - отмечается в сообщении.

Оппозиция полагает, что власти использовали дело "TBC банка" в качестве инструмента давления на владельца телеканала.

Власти "пытаются к выборам 2020 полностью взять под контроль информационное пространство", - сказала лидер партии "Национальное движение" Саломе Самадашвили в эфире телеканала "Рустави 2".

Выборы в парламент Грузии пройдут в 2010 году. На предыдущих выборах депутатов в грузинский парламент избирали по пропорционально-мажоритарной системе, по партийным спискам и одномандатным избирательным округам вопреки протестам оппозиции. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. Проведение выборов по пропорциональной системе может привести к созданию коалиционного правительства, но сотрудничать с "Единым национальным движением" правящая партия не будет, заявил лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Иванишвили хотел бы увидеть в парламенте удобную для себя оппозицию, считает политолог Заал Анджапаридзе.

После "Рустави 2" власти "взялись за телеканал TV Pirveli", сказала в телеэфире депутат от партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал оппозицию воздержаться от поспешных суждений относительно вызова Церетели в прокуратуру и посоветовал дождаться результатов расследования.

"Свободные медиа, объективная и независимая журналистика являются неотъемлемыми элементами демократии. Наша главная задача — улучшить качество демократии в Грузии, продолжить демократические реформы", - цитирует Талаквадзе "Грузия-онлайн". Председатель парламента пообещал, что власти не предпримут никаких шагов по ограничению свободы журналистов и гарантируют независимость медиа, отмечает издание.

Напомним, гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен 18 июля, сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля Гварамия объявил о планах создания нового грузинского телеканала, а 1 августа прокуратура пригласила его на допрос по делу о присвоении денег телеканала. Он отверг свою причастность к финансовым махинациям. Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, считают опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционные грузинские политики. На фоне скандала новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия уволил главного юриста.