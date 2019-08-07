Правозащитники призвали власти Армении отреагировать на дискриминацию в Сочи

07 августа 2019, 11:55

Официальный Ереван должен осудить увольнения работников сочинского аэропорта армянского происхождения и заявить об этой проблеме на международном уровне, считают армянские правозащитники. Бывшие сотрудники аэропорта рассказали, что были вынуждены уволиться из-за навязчивого контроля и мелочных придирок. Администрация аэропорта Сочи отмечает, что представители армянской диаспоры составляют лишь малую часть из числа уволенных.

Как писал "Кавказский узел", армянская диаспора готовит жалобу в прокуратуру от имени работников сочинского аэропорта, которые заявили об увольнении по национальному признаку. Руководство аэропорта исключило национальный мотив увольнения сотрудников. По его мнению, группа недавно уволенных сотрудников "намеренно использует национальный мотив в своих личных интересах, требуя для себя особых условий".

Обращение сотрудников АО "Международный аэропорт Сочи" опубликовало 31 июля армянское издание Lragir.am. "Всеми возможными способами увольняют сотрудников с армянскими фамилиями. [...] На общих собраниях служб при всем коллективе объявляют, что работникам с армянскими корнями (даже с русскими фамилиями) необходимо добровольно уволиться по собственному желанию до 1 сентября 2019 года, в случае несогласия запугивают дисциплинарными взысканиями и увольнением по статье", – говорится в опубликованном обращении.

У армянских правозащитников нет рычагов, чтобы воздействовать на ситуацию в России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Он отметил, что рассматривать проблему сочинских армян можно было бы совместно с российскими правозащитными организациями, однако у них, по мнению Артура Сакунца, вряд ли найдутся ресурсы после протестных акций в стране.

"В России попираются права человека, и яркое свидетельство этому – задержания в ходе московских митингов. В России подвергаются преследованиям правозащитники, адвокаты и журналисты. И этническая дискриминация – вне зависимости от того, представителей какой национальности притесняют, – вписывается в общий контекст нарушений прав человека в России", – указал правозащитник.

3 августа в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, по данным "ОВД-Инфо", 828 человек. На аналогичном митинге 27 июля в Москве, по официальным данным, подверглись задержанию 1074 человека.

По мнению Артура Сакунца, единственный способ поднять проблему сочинских армян – заявить о ней на международных площадках. "Армения должна отреагировать на нарушение прав человека в России, как реагирует на нарушение прав человека в Азербайджане или Турции", – полагает он.

Сакунц сомневается, что есть связь между положением сочинских армян и "бархатной" революцией в Армении. "Это системная проблема. Не думаю, что это обусловлено революцией. Есть политические инструменты для воздействия – энергетические, транспортные или военные. Кроме того, подобное явление не носит массовый характер", – отметил правозащитник.

В апреле 2018 года третий президент Армении Серж Саргсян, избранный премьер-министром страны, вынужден был покинуть этот пост под давлением массовых уличных протестов. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем республики стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об этом собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".

Связь "бархатной" революции в Армении с положением сочинских армян можно будет предполагать, если нечто аналогичное повторится в иных российских регионах, считает координатор программ армянской общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионесян. "Первый зарубежный визит Никола Пашиняна в мае 2018 года был в Сочи. И прием, оказанный ему местной диаспорой, мог не понравиться как местным, так и федеральным властям. Но пока это явление не масштабное, чтобы утверждать, что оно организовано как рычаг давления на официальный Ереван. Проблемы у российских армян были и до революции", – сказал Ионесян корреспонденту "Кавказского узла".

Даниел Ионесян считает, что власти Армении должны официально осудить ситуацию с армянами в Сочи. "Надо высказать позицию, даже если бы на это месте была какая-либо другая национальность", – добавил он.

Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян указал на то, что притеснения армян на Юге России имеют давние корни. "Дискриминация по этническому признаку обусловлена страхом. Численность армян на Юге России растет, а стало быть, растет их экономический и политический потенциал. И власти пытаются сдержать, «режут», чтобы не допустить усиления политического потенциала", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы в России хотели таким способом повлиять на армянские власти, то начали бы выселять мигрантов, добавил политолог. "Это привело бы к давлению на рынке труда и оказало бы социальное воздействие на Армению. Это же сугубо внутренние сочинские трения, и последствий для Армении они не будут иметь", – подчеркнул Микаелян.

В своем официальном опровержении администрация аэропорта указала, что из всех уволенных за семь месяцев текущего года лишь 3% составляют армяне, отметил сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян. "Возникает вопрос, каким образом администрация ведет такой подсчет. Они что, ведут статистику своих сотрудников по национальной принадлежности? Само наличие такой статистики уже свидетельствует о нарушении российского законодательства", – сказал Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

"Из общего числа сотрудников, покинувших компанию по различным причинам (собственное желание, сокращения) за семь месяцев текущего года только 3% составляют представители армянской диаспоры, что не может трактоваться никем как факт увольнения по национальному признаку", – говорится в письме пресс-службы Международного аэропорта Сочи, опубликованном 1 августа на сайте "Еркрамас".

Уволенные рассказали о методах давления

Бывшие работники аэропорта рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации, которая стала причиной их увольнения. С февраля этого года почти ежедневно деятельность каждого работника проверяли два-три человека, которые "стояли над душой", чтобы вынести выговор или иное порицание, рассказал Артем Кейдунов, который работал бригадиром в багажном отделении и уволился по соглашению с работодателем 2 августа.

"К примеру, придирались к тому, что на голове нет наушников, хотя ранее никто этого не замечал и никто за это не преследовал все время, как я работаю... Когда за тобой по пятам ходят постоянно несколько проверяющих и ждут, когда ты ошибешься в чем-то, это невыносимо. Я, конечно, подписал соглашение о расторжении трудового договора... Я выбрал наименьшее зло. Но если будет создан независимый профсоюз и возникнет возможность вернуться на работу, то я с удовольствием вернусь в коллектив аэропорта", – сказал Кейдунов.

На собрании 2 августа уволенные работники аэропорта решили создать "альтернативный профсоюз", чтобы отстаивать свои права.

Бывший заместитель Кейдунова Артур Качакян отметил, что за последние полтора года на работу в аэропорт не был принят ни один местный житель с армянскими или грузинскими корнями. Качакян также выразил недовольство "постоянной слежкой" за сотрудниками аэропорта в последние полгода.

"Я очень хочу вернуться на прежнее место работы, но работать, когда тебя постоянно преследуют, невозможно ни психологически, ни физически", – сетует он.

"Доходило до того, что подходили и требовали документы в то время, когда шла активная фаза разгрузки самолета, и просто мешали работать, тормозили работу", – рассказал еще один уволенный из аэропорта Сочи, Леван Даржания. Ситуация в аэропорту резко изменилась именно за последние полгода, подтвердил он. Даржания добавил, что также хотел бы вернуться на работу в аэропорт.

"Сочинская коммуна" пожаловалась депутату Госдумы

Лидер движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что написал заявление о ситуации в сочинском аэропорту на имя депутата Государственной думы Константина Затулина, который согласился принять делегацию работников сегодня, 7 августа.

Помощник Константина Затулина Илья Гром подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что лидер "Сочинской коммуны" обратился с заявлением. Он считает, что люди, жалующиеся на увольнение, должны сами написать заявления и приложить к ним документы, подтверждающие их доводы. "Заявления должны быть конкретизированы", – уточнил Илья Гром.

По словам адвоката краевой коллегии адвокатов Михаила Охрименко, если работник считает, что на него оказывается давление с целью увольнения, он должен "оспаривать каждое такое действие администрации либо выговор докладными записками, а если это не помогает, то писать заявления в прокуратуру с просьбой снять тот или иной выговор или иное нарекание".