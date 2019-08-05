Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com

05 августа 2019, 18:34

Мартин Кочесоко оставлен под домашним арестом

Урванский районный суд Кабардино-Балкарии продлил срок домашнего ареста активисту Мартину Кочесоко на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заявил в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью. 25 июня суд постановил перевести активиста под домашний арест. По словам Кочесоко, пойти на самооговор его заставили угрозы убийством. 2 июля активист попросил проверить на детекторе лжи показания всех участников задержания - Кочесоко полагает, что силовики использовали "штатных понятых".

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе, а также в Москве.

Скриншот сообщения "Адыгэ Хэку - черкесский канал. Circassian news" https://t.me/aheku/917Заседание по вопросу о мере пресечения Мартину Кочесоко было назначено на 15.00 мск сегодня. Сторонники активиста заранее анонсировали дату и время заседания в социальных сетях, чтобы желающие смогли приехать и поддержать его.

Черкесская активистка Ольга Эфендиева-Бегрет опубликовала в сообществе "Права человека в КБР" в Facebook фотографии, сделанные на улице у суда и в зале. Судя по ее снимкам, зал Урванского райсуда в Нарткале был заполнен людьми. Среди тех, кто пришел на заседание, были руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра ​Валерий Хатажуков и глава Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов.

"Мартин Кочесоко решением суда остается под домашним арестом", - сообщил в 17.28 мск Telegram-канал "Адыгэ Хэку - черкесский канал. Circassian news".

Скриншот публикации сообщества ___habze___ в Instagram https://www.instagram.com/p/B0yWcZKnXd-/Суд продлил домашний арест Мартину Кочесоко еще на два месяца, отмечается в публикации сообщества ___habze___ в Instagram.

На сайте changе.org 9 июня была размещена петиция в поддержку Мартина Кочесоко. По состоянию на 18.20 мск 5 августа, она набрала 5524 подписи.

На сайте Урванского райсуда Кабардино-Балкарии, по состоянию на 18.25 мск, нет информации о продлении ареста Мартину Кочесоко.

Под домашним арестом Мартин Кочесоко полностью изолирован от внешнего мира, но он чувствует себя нормально и готов бороться за свое честное имя, рассказал ранее адвокат активиста Тимур Хутов. "Мартин намерен доказывать свою невиновность всеми законными способами", - цитировало слова адвоката 2 июля издание Paragraphs.

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Две трети россиян назвали обыденностью фабрикацию дел о наркотиках", "Мартин Кочесоко рассказал в суде о подброшенных наркотиках", "Политологи рассказали о негативном влиянии задержания Кочесоко на репутацию Кокова".

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