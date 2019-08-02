Переселенцы из Армении рассказали о необустроенности села в Нагорном Карабахе

02 августа 2019, 03:40

В селе Ухтасар Аскеранского района не хватает воды для полива садов и огородов, а дома, предоставленные по программе для переселенцев, разрушаются, рассказали местные жители.

Вардтитер и Артур Саргсян переехали в Ухтасар из Армении 2001 году. По словам Вардтитер Саргсян, в селе Ухтасар хорошие условия для жизни, "но нет воды, чтоб это хорошее стало действительно хорошим". Для того чтобы обосноваться здесь, они с мужем вложили много труда. "Создали хозяйство, сад с фруктовыми деревьями и виноградом... Мы ничего не требуем, только воду", - сказала Вардтитер корреспонденту "Кавказского узла". Она рассказала, что питьевой воды едва хватает, а с оросительной настоящая проблема. Из-за ее отсутствия некоторые овощи приходится приобретать на рынке с машин из города, сказала она. «Мы покупаем помидоры, но если бы была вода, у нас в огороде они бы росли», - сказала Вардтитер.

Община Ухтасар расположена в семи километрах от районного центра Аскеран, село находится в более 10 километрах от линии соприкосновения. Ухтасар был основано в 2001 году, сюда переехали жить семьи из Армении. На сегодня в Ухтасаре проживают 66 семей или 336 человек. Все жители Ухтасара имеют статус переселенцев. Люди в основном занимаются садоводством, земледелием и животноводством, продукцию реализуют на рынке в Степанакерте оптом или в розницу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села Ухтасар.

Чтобы люди могли жить за счет собственного хозяйства, "необходимо создать для них условия", - считает ее муж Артур Саргсян. "А для этого необходим государственный подход и поддержка", - отметил он.

«Нужна оросительная вода, чтоб человек мог развивать свое хозяйство. Даже если он будет обрабатывать только участок у своего дома, то вместе с остальным имеющимся у него хозяйством сможет обеспечить себе годовой доход», - сказал глава семьи.

Жительница села Алвард Месропян рассказала, что в 2002 году правительство Нагорного Карабаха пригласило ее мужа с семьей поднимать село Ухтасар.

"Муж... много сделал для села. Но в 2014 году у него случился инсульт, и ему пришлось отойти от дел. В итоге о нас забыли", - рассказала она.

Месропян рассказала, что раньше на полях были одни сорняки. "Мы жили, работали, чтобы село восстановилось. Я не хочу финансовой помощи, я хочу, чтоб хотя бы... в год один раз вспомнили о человеке», - сказала Месропян.

Она рассказала, что их жилье требует ремонта: полы гнилые, стены потрескались, двор в плохом состоянии. Дом дочери, которая является матерью-одиночкой, недостроен, посетовала Месропян.

«Мы обращались (к властям), чтоб нам помогли. Была комиссия, мы все показали и рассказали, предложили помочь нам достроить дом дочери, чтобы мы все переехали туда, а этот дом оставили. Но нам не идут на встречу», - посетовала она.

Оросительной воды не хватает, сказала Месропян. "Наши кукурузные поля и виноградники засыхают... у нас будет очень плохой урожай, или вообще не будет. Это принесет огромный убыток для нашей семьи", - рассказала она. По словам Месропян, водное хозяйство ежедневно обещает дать воду, но ждать приходится неделями.

Она рассказала, что в основном пользуется питьевой водой. Если она остается после использования в домашнем хозяйстве, тогда уже поливает несколько деревьев и цветы.

«В основном, питьевая вода бывает утром. Если вдруг и в полдень дают воду, набираем воду в бочки и потом используем», - пояснила Месропян.

Она рассказала, что раньше проблем с оросительной водой в селе не было. Но потом вся земля рядом с рекой стала обрабатываться, в селе появились крупные хозяйства. "Конечно, это хорошо для процветания государства, сельского хозяйства. Но простые люди страдают, потому что не могут воспользоваться оросительной водой", - сказала она.

Саайкануш Акопян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала с семьей в Ухтасар в 2002 году, им предоставили типовое жилье. По ее словам, "в прошлом году пришла специальная комиссия из Армении, которая обследовала дом, и пришла к заключению, что он аварийный и сейсмически неустойчив".

«Обратились к властям... пришла специальная комиссия из сейсмической службы. Обследовали дом, сфотографировали. Мы заплатили 50 тысяч драмов (порядка 105 долларов), нам дали заключение. Этот документ мы предоставили руководителю администрации района. Ждем реакции по сей день», - рассказала она

Акопян рассказала, что ее семье по госпрограмме выделили тонну цемента. «Хотели отремонтировать этот дом, но его невозможно восстановить. Рядом сделали пристройку, пока там живем... Нам должны построить новый дом, потому, что этот невозможно отремонтировать, и грунт под ним неустойчив», - отметила она.

По ее словам, этот дом начал разрушаться почти с первых лет их проживания, а апрельская война 2016 года полностью привела его в негодность.

В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась. Здесь начались бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции. "Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также представлены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

«Много снарядов упало недалеко от дома и появились новые трещины. Мы боимся, конечно, здесь жить, но другого выхода у нас нет», - сказала Акопян.

Глава общины отчитался о решения проблем жителей села

Глава общины Ухтасар Манвел Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Ухтасаре 50 жилых дома, из них 44 построены по государственной программе по переселению и переданы приехавшим сюда жителям Армении с 2001 по 2005 год, остальные шесть домов построили сами переселенцы. По его словам, на сегодня 24 семьи нуждаются в жилье.

Петросян отметил, что во время переселения со стороны правительства Нагорного Карабаха семьям был выделен транспорт для перевозки вещей, предоставили построенные по типовому проекту дома, выделили земельные угодья и дали возможность воспользоваться беспроцентной ссудой. "С прошлого года жители Ухтасара были включены в государственную программу по предоставлению стройматериалов для ремонта жилья. Стройматериалы уже получили девять семей, в этом году получат еще 20», - сказал руководитель общины.

По его словам, все дома в селе нуждаются в частичном или капитальном ремонте. "Эти дома были не очень высокого качества изначально, потому уже несколько лет люди своими силами восстанавливают свое жилье", - сказал он. Однако есть и такие семьи, не могут себе позволить отремонтировать целый дом.

"Зато новые дома для многодетных семей по госпрограмме строятся по всем правилам», - заметил глава общины.

Петросян сказал, что за последние пару лет для многодетных семей построено два новых дома, один строится, в ближайшее время начнется строительство еще двух домов. Он также отметил, что в селе построены новые здания администрации и школы. По словам главы общины, он готовит заявку в правительство для постройки в Ухтасаре детского сада.

Правительство уже разработало программу для решения проблемы с оросительной водой в селе, сказал Петрсян. "В этом году будет сдана в эксплуатацию одна артезианская свежина", - сказал он. По словам Петросяна, из-за отсутствия оросительной воды в селе появилась и проблема с питьевой водой. "Часть села начинает использовать для огорода и сада питьевую воду, из-за чего у другой части села возникают проблемы с питьевой водой. На днях начнутся работы по полноценному обеспечению села питьевой воды", - сказал Петросян.

Он также рассказал, что в селе существует проблема с дорогами. По его словам, дорога, ведущая от основной трассы к селу, выравнивается грунтовкой за счет средств бюджета Ухтасара ежегодно. «Но в сезон дожде вся грунтовая дорога приходит в негодность. Поэтому нам приходится выделять финансирование на выравнивание дороги. В правительстве также будет рассмотрен этот вопрос», - отметил Петросян.

Он рассказал, что приграничное село попало под обстрелы в ходе апрельской войны. Село "подверглось артиллерийскому обстрелу, однако ни один житель села не пострадал, не покинул свой дом", - сказал он. По словам главы общины, непосредственно в село попали 8 снарядов, однако серьезных разрушений жилых домов не было. "Были выбиты окна, повреждены крыши, дорога к селу. Остальные снаряды падали рядом с селом, в земельные участки", - пояснил он.

"Кавказский узел" также писал, что дороги, ведущие к селам, сильно пострадали во время апрельской войны от разрывов снарядов. Власти Нагорного Карабаха объявили о начале ремонта дороги, ведущей от трассы Варденис – Мартакерт к приграничному селу Матагис.