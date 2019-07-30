Анастасия Шевченко со своим адвокатом у здания суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

30 июля 2019, 16:55

Суд оставил Анастасию Шевченко под арестом

Ростовский областной суд сегодня отказался отпустить из-под домашнего ареста активистку Анастасию Шевченко, заподозренную по делу о причастности к нежелательной в России организации.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, 16 июля суд продлил ей срок ареста до 20 августа. Адвокаты заявили, что обжалуют это решение.

"Ростовский областной суд, рассмотрев материал, оставил постановление районного суда о продлении срока содержания Анастасии Шевченко под домашним арестом до 20 августа 2019 года без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Политологи скептически отнеслись к шансам Шевченко стать депутатом", "Ростовские активисты присоединились к акции против фабрикации уголовных дел", "Анастасии Шевченко назначена психиатрическая экспертиза".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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