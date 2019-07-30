Парвиза Гашимли доставляют в Сабаильский районный суд. Баку, 7 ноября 2013 г. Фото Джавида Гурбанова, http://www.regnum.ru/

30 июля 2019, 16:35

Главред азербайджанского сайта пожаловался на запрет выезжать из страны

Азербайджанские пограничники не пропустили сегодня главного редактора сайта Gununsesi.org  Парвиза Гашимли в Россию из-за запрета, введенного Бакинской городской прокуратурой, рассказал журналист. Подобный запрет может быть введен для подозреваемого или обвиняемого в преступлении пояснил юрист Намизад Сафаров.

Бакинская городская прокуратура вызывала на допрос главного редактора сайта Gununsesi.org  Парвиза Гашимли еще в июле 2018 года в связи с освещением на его сайте событий в Гяндже, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гашимли. По его словам, тогда же на территории Азербайджана был заблокирован возглавляемый им сайт.

«Меня тогда наряду с руководителями ряда сайтов вызывали в прокуратуру. Мне предъявили претензии, что наш сайт, освещая события в Гяндже, будоражил общественность. Я же сказал, что мы только выполняли свою журналистскую работу, информируя читателей о событиях, вызывающий общественный интерес. Тем не менее из-за проводимого расследования мне наложили запрет на выезд из страны», - пояснил Гашимли. 

В ночь на 3 июля 2018 г.  после аварии на электростанции в Мингячевире остались без света Баку и Сумгаит, а также Ширван, Гянджа, Агдаш и другие районы Азербайджана. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации в социальных сетях относительно сбоев в подаче электроэнергии 3 июля и покушении на главу Гянджи в административном порядке были арестованы 14 пользователей социальных сетей. Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов,

Главред также рассказал, что впоследствии его больше  не вызывали в прокуратуру, а  доступ на сайт через несколько месяцев был восстановлен. «Два месяца назад  я обратился с открытым письмом к генеральному прокурору Закиру Гаралову с просьбой снять запрет. Это письмо было опубликовано во многих СМИ. После того меня пригласили в генеральную прокуратуру и заверили, что запрет будет в ближайшее время снят и никакого предвзятого или негативного отношения  ко мне нет», - отметил Гашимли.

По его словам, чтобы проверить снято ли ограничение, сегодня он попытался пересечь границу через погранично-пропускной пункт Ханоба Хачмазского района, однако его не пропустили в Россию. «Пограничники сказали, что запрет все еще действует. Прямо отсюда я позвонил на сотовый телефон первому заместителю генерального прокурора Рустама Усубова. Но он даже не дослушал меня и прервал связь», - сказал Гашимли.

Журналист добавил, что если ситуация в ближайшие дни не прояснится, то он вынужден будет обжаловать запрет в судебном порядке. «Вообще сам запрет введен неправомерно, без решения суда», - сказал Гашимли.

Запрет на выезд из страны может быть введен в отношении подозреваемых или обвиняемых по делу, рассказал юрист, член Национального совета демократических сил Намизад Сафаров. По его словам, в отношении свидетеля такое ограничение невозможно по закону. «Свидетеля только могут попросить не выезжать на определенное короткое время в связи с проведением каких-либо следственных мероприятий», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт.

Представители Бакинской городской прокуратуры оказались не доступны для комментариев. Дозвониться в пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» также не удалось.

Отметим, что ранее Гашимли подвергался уголовному преследованию. 15 мая 2014 года глава сайта Мoderator.az и общественного объединения "Центр защиты политических и гражданских прав граждан" Парвиз Гашимли был приговорен к восьми годам лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот оружия. Журналист отверг  все предъявленные обвинения, а правозащитники признали его политзаключенным. В марте 2016 года он был помилован и вышел на свободу

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собираются на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". 

Примечание:

"Суд Шеки арестовал оппозиционера Самира Гасанова на 15 суток", "Азербайджанский писатель освобожден после задержания пограничниками", "Генпрокуратура Азербайджана вынесла предупреждение правозащитнику Гюльалыеву".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент «Кавказского узла» 

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