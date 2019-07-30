30 июля 2019, 12:48

Обвиняемые по делу "астраханского джамаата" осуждены на длительные сроки

Суд признал сегодня семерых обвиняемых участниками незаконного вооруженного формирования в Астраханской области и приговорил их к лишению свободы на сроки от девяти до 11 лет.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля прокурор запросил для подсудимых по делу "астраханского джамаата" от 9,5 года до 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признают. Вина подсудимых не доказана, обвинение основывается только на показаниях свидетеля, указала защита.

Следствие считает, что семь человек - Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, братья Абрик и Атлухан Насрулаевы, Расул Усманов и Ифрат Джалилов – были участниками незаконного вооруженного формирования,члены которого в ночь на 4 апреля 2017 года застрелили в Астрахани двух сотрудников ДПС. В тот же день в Астрахани были ранены трое бойцов Росгвардии, четверо подозреваемых в этом нападении были убиты силовиками. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня признал всех подсудимых виновными. Агарзаева, Магамедова и Атлухана Насрулаева суд приговорил к 11 годам, Хитанаева – к 10 годам, а Усманова, Джалилова и Абрика Насрулаева – к 9 годам колонии строгого режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Комментариями от адвокатов осужденных относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Новости о влиянии этой организации на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Суд на полгода продлил арест "астраханским стрелкам", "СКР ищет хозяина машины "астраханских стрелков", "Владелец угнанной "астраханскими стрелками" машины остался жив".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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