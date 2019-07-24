Защита сочла недоказанной вину участников "астраханского джамаата"

24 июля 2019, 01:57

Адвокаты попросили смягчить обвинение Фархаде оглы Агарзаеву и Магомеду Хитанаеву, арестованным по делу об участии в незаконном вооруженном формировании в Астраханской области. Вина подсудимых не доказана, обвинение основывается только на показаниях свидетеля, заявили на судебном заседании защитники.

Как писал "Кавказский узел", дело семи участников нападения на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани было передано в суд 21 мая 2018 года. Однако суд вернул дело в прокуратуру, заявив о нарушениях, допущенных следствием. 12 февраля 2019 года стало известно, что дело "астраханских стрелков" вернулось в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. На заседании 23 июля прокурор запросил для подсудимых Намика Фархада оглы Агарзаева, Ахмеда Магамедова, Магомеда Хитанаева, братьев Абрика и Атлухана Насрулаевых, Расула Усманова и Ифрата Джалилова в качестве наказания от 9,5 до 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признают.

В ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе были ранены трое бойцов Росгвардии, при этом один из нападавших, уроженец Астраханской области Рамзан Кукулаев, был убит. В ходе спецоперации силовики убили еще трех подозреваемых в нападении. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Ответственность за оба нападения взяло на себя "Исламское государство"*. Саспанов был в числе тех, кто в ночь на 4 апреля 2017 года совершил нападение на силовиков, полагает следствие.

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону 23 июля прошло заседание по делу "астраханского джамаата", прокурор озвучил версию обвинения, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно этой версии, с осени 2016 года по середину марта 2017 года проживающие в одном районе Астрахани "Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов, испытывавшие стойкую неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов, неоднократно встречались во время молитв в мечетях Астрахани". Они решили создать в Астраханской области незаконное вооруженное формирование, сказал прокурор. Гособвинитель также считает, что они "являлись приверженцами одной из запрещенных в Российской Федерации террористической организации, основной целью которой стало осуществление террористической деятельности, в частности незаконный оборот огнестрельного оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

По словам прокурора, Кукулаев и Саспанов вовлекли в группу боевиков своих знакомых Рамзана Султанмурадова и Ильяса Магомедова, а позднее всех семерых подсудимых.

В середине марта 2017 года Кукулаев и Саспанов на встрече в садоводческом товариществе «Волга» заявили, что необходимо совершить теракты в Астраханской области, сказал прокурор. Он отметил, что подсудимые согласились участвовать в нападении на силовиков.

Ильяс Магомедов купил у местного жителя пистолет, переделанный из газового, также у них был самодельный охотничий нож и «не менее 119 патронов», отметил прокурор, не указав, как и где они приобрели и хранили боеприпасы.

Вечером 2 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев, Султанмурадов, Магомедов и подсудимые встретились в кафе в астраханском торговом центре и выбрали руководителем группы Нурбола Саспанова, а последний, «разработал план посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, отвёл роли для собравшихся», отметил прокурор.

По версии прокуратуры, ночью 4 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев, Султанмурадов и Магомедов на автомобиле «Газель» у магазина «Магистраль» в Ленинском районе Астрахани спровоцировали аварию с автомобилем «Nissan Marth» и предложили водителю иномарки вызвать наряд полиции, чтобы оформить ДТП. Когда правоохранители прибыли, они напали на полицейских и начали стрелять из газового пистолета, переделанного в боевой, сказал прокурор. От полученных ранений полицейские погибли на месте, а нападавшие завладели их табельным оружием и скрылись, отметил он. По словам прокурора, позднее все четверо были убиты силовиками.

Гособвинитель посчитал вину подсудимых доказанной, сославшись на показания вдовы Ильяса Магомедова Екатерины, в которых, по его словам, указано, что она из соседней комнаты дачного домика-вагончика видела встречу ее мужа с Султанмурадовым, Кукулаевым, Саспановым и подсудимыми.

Прокурор также сослался на протоколы обысков, согласно которым в квартирах у трёх подсудимых были изъяты флэш-карты с файлом «Письмо Султанмурадова» с призывами к нападениям. Показания родных о подбросе флэшек силовиками прокурор попросил оценить критически, так как «близкие родственники пытаются помочь» подсудимым.

Подсудимые во время выступления гособвинителя переговаривались между собой и улыбались.

Адвокаты подсудимых заявили о недоказанности обвинения

Агарзаев не совершал никаких активных действий, о чем указано и в постановлении следователя, сказал адвокат Агарзаева Аслям Мулюков.

"Указанные лица никогда [...] не собирались, тесные отношения между собой не поддерживали", - заявил он. По словам адвоката, подсудимые даже не знали друг друга, это было установлено в ходе допросов подсудимых и свидетелей.

"Все обвинения строятся лишь на показаниях Магомедовой, которая в настоящее время осуждена по статье несообщении о преступлении (205.6 УК РФ)" , - сказал Мулюков..

Екатерина Магомедова, урожденная Тюрина, была задержана силовиками по подозрению в причастности "к вооружённому нападению на бойцов Росгвардии и убийству сотрудников ДПС 4 апреля", сообщил 7 апреля 2017 года телеканал «Астрахань 24» на своем сайте.

По словам Мулюкова, детализация телефонных соединений опровергает слова Магомедовой и подтверждает доводы Агарзаева и других подсудимых о том, что они не собирались в садовом товариществе и не были знакомы с Ильясом Магомедовым.

"Помещение размером два на пять метров не может вместить одновременно 10 человек, как указывает Магомедова в показаниях", - сказал Мулюков.

Он попросил судей «квалифицировать действия Агарзаева по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), сняв обвинение по 208 статье УК РФ (об организации и участии в незаконном вооруженном формировании)".

Доказательств того, что Магомед Хитанаев исполнял обязанности, возложенные на него Саспановым, обвинением представлено не было, заявил адвокат Абдул Рамазанов.

По версии следствия, Хитанаева «путем психологического воздействия» склонили к участию в незаконном формировании, однако в законодательстве указано, что вступление в ряды боевиков обязательно должно быть добровольным, отметил защитник.

Согласно материалам дела, переделанный пистолет, а также три ножа, были приобретены убитыми Магомедовым и Султанмурадовым, подсудимые не знали об этом оружии, считает адвокат Хитанаева.

Он утверждает, что группа не являлась структурным подразделением или сектором какой-либо из международных террористических организаций, запрещённых в России.

Ключевой свидетель обвинения Екатерина Магомедова, по словам адвоката, заключила соглашение с силовиками, так как была подозреваемой по статье о пособничестве в посягательстве на жизнь силовиков (33-317 УК РФ), предусматривающих наказание до пожизненного лишения свободы. Он также заявил, что ее показания противоречивы и усомнился, что Магомедова с грудным ребенком находилась в день встречи обвиняемых в дачном домике-вагончике без отопления.

Адвокат Хитанаева и Насрулаева сказали корреспонденту "Кавказского узла", что подсудимые на процессе не заявляли о давлении в ходе следствия и не жаловались на условия содержания в СИЗО.

Рамазанов также попросил переквалифицировать действия Хитанаева по статье 205.6 (несообщение о преступлении), сняв обвинение по 208 статье УК РФ (об организации и участии в незаконном вооруженном формировании).

Следующее заседание суда состоится 24 июля в 10.30 мск, предполагается, что на нем подсудимые выступят с последним словом.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.