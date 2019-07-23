Обвинение запросило длительные сроки подсудимым по делу "астраханского джамаата"

23 июля 2019, 18:12

Сроки от 9,5 до 10 лет колонии запросил прокурор для семерых подсудимых по делу незаконного вооруженного формирования, члены которого, по версии следствия, причастны к убийству полицейских в Астрахани в апреле 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", дело семи участников нападения на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани было передано в суд 21 мая 2018 года. Однако суд вернул дело в прокуратуру, заявив о нарушениях, допущенных следствием. 12 февраля 2019 года стало известно, что дело "астраханских стрелков" вернулось в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. На заседании 11 марта все семеро подсудимых отказались признать вину.

Сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу в отношении семи жителей Астраханской области, обвиняемых в участии в незаконном вооруженном формировании "астраханский джамаат". На скамье подсудимых находятся Намик Фархад оглы Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, братья Абрик и Атлухан Насрулаевы, Расул Усманов и Ифрат Джалилов. По версии обвинения, они являлись участниками "астраханского джамаата" под руководством убитого силовиками Нурбола Саспанова.

В ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе были ранены трое бойцов Росгвардии, при этом один из нападавших, уроженец Астраханской области Рамзан Кукулаев, был убит. В ходе спецоперации силовики убили еще трех подозреваемых в нападении. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Ответственность за оба нападения взяло на себя "Исламское государство"*. По данным следствия, Саспанов был в числе тех, кто в ночь на 4 апреля 2017 года совершил нападение на силовиков.

Гособвинитель выступил с объёмной речью, посчитав вину всех семерых подсудимых доказанной.

В итоге прокурор запросил 10 лет колонии строгого режима для Намика Агарзаева, Магомеда Хитанаева, Абрика Насрулаева, Расула Усманова и Ифрата Джалилова, по 9 лет и 6 месяцев колонии - для Ахмеда Магамедова и Атлухана Насрулаева, передаёт корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

После выступления гособвинителя слово было передано адвокатам подсудимых.

По версии следствия, уроженцы Астраханской области Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали незаконное вооруженное формирование, в состав которого входили 11 человек. Помимо Саспанова и Кукулаева, по данным следствия, в группировку входили уроженцы Астраханской области Рамзан Султанмурадов, Намик Агарзаев, Магомед Хитанаев, Ильяс Магомедов, Расул Усманов, уроженец Туркменистана Ахмед Магамедов и уроженцы Дагестана Магомед Хитанаев, Атлухан и Абрик Насрулаевы, сообщил со ссылкой на информацию пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда портал 161.ru. Семеро обвиняемых, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Всем семерым подсудимым, согласно информации на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда, предъявлены обвинения по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

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