Адвокат в СИЗО Нальчика лишился смарт-часов со снимками ингушского активиста

29 июля 2019, 22:15

Адвокат задержанного ингушского активиста Багаудина Мякиева Магомет Аушев сообщил об инциденте в СИЗО Нальчика, где он фотографировал своего подзащитного с помощью смарт-часов. По словам Аушева, он хотел зафиксировать гематомы на теле Мякиева, но работники ФСИН изъяли смарт-часы, обвинив адвоката в нарушении закона.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля адвокат Фатима Урусова сообщила, что в СИЗО в Нальчике был избит член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. Другие арестованные объявили голодовку в знак солидарности с Мякиевым, но прекратили ее после встречи с сотрудниками прокуратуры. Сотрудники ФСИН 21 июля объяснили травмы Мякиева: по версии ведомства, он не был избит в изоляторе, а поранился, разбирая перегородку туалета в камере. Сам Мякиев пожаловался на психологическое давление. 24 июля он прекратил восьмидневную голодовку и обратился в прокуратуру с требованием предоставить медицинскую помощь, однако администрация СИЗО сочла его травмы несущественными.

Мякиев и другие арестованные ингушские активисты требуют, чтобы их вывезли в Ингушетию и там поместили в следственный изолятор, сообщил член ОНК Ауес Бирмамитов. По его словам, Мякиева уже дважды помещали в карцер за нарушения распорядка и за то, что он закрывал обзор камеры видеонаблюдения.

Магомет Аушев посетил Багаудина Мякиева в СИЗО Нальчика в очередной раз 26 июля.

"В СИЗО я зашел со смарт-часами на руке. При этом ни от кого я их не скрывал. При проверке на входе контроль видел их, но меня беспрепятственно пропустили", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Магомет Аушев.

Только после того, как он начал общение с подзащитным, к ним заскочили сотрудники СИЗО и потребовали отдать им часы. "Я предложил им, если они считают, что я нарушил что-то, составить протокол и отправить в суд претензии к младшим сотрудникам, раз они допустили. Потом они сказали, что им нужно проверить содержимое часов, поскольку "есть подозрения, что вы фотографировали". Я отказал им. Сотрудники ФСИН вызвали ФСБ и СК", - рассказал адвокат.

По его словам, представители ФСБ не приехали, а приехал следователь Следственного комитета, который составлял протокол осмотра места происшествия. "То есть вызвали его под предлогом, что совершается преступление. На административное правонарушение следователь СК не выезжает. Из чего я делаю вывод, что сотрудники ФСИН сообщили о преступлении", - отметил Аушев.

Сам следователь сказал, что было сообщение, что Аушев использует шпионскую аппаратуру в СИЗО, добавил адвокат. При этом, по его словам, следователь не объявил, по какой именно статье он будет проводить доследственную проверку.

"Затем меня вызвали в СК и опросили. К вечеру был свободен. Смарт-часы изъяты до окончания доследственной проверки. Обычно она продолжается три дня с продлением до 10, и в исключительных случаях (по преступлениям террористической направленности) до одного месяца", - отметил Магомет Аушев.

Он подтверждает, что делал фотоснимки в СИЗО. "Я действительно сфотографировал на смарт-часы побои, нанесенные моему подзащитному. Я хотел зафиксировать следы преступления, которые стараются скрыть сотрудники СИЗО", - подчеркнул Магомет Аушев.

Адвокат отметил, что избиение Мякиева произошло утром 17 июля, активист несколько дней держал голодовку, но никто не отреагировал на неё. "А на все мои обращения к начальству СИЗО, в СК и прокуратуру никакой реакции нет пока. В СИЗО говорят лишь, что они, мол, собственное медицинское освидетельствование провели Мякиева, правда, результатов никому не предъявляют. Так что фотографии я вынужден был сделать в условиях чрезвычайной необходимости", - пояснил Магомет Аушев.

По его словам, смарт-часы он взял во временное пользование у брата, никаких паролей на них нет. "Если они обнаружат фотографии, то, возможно, будут использовать как свидетельство административного правонарушения", - добавил адвокат.

Он напомнил, что после избиения к Мякиеву заходили представители ОНК. "Они, кстати, имеют право на фото- и видеосъемку. Но они этого не сделали и вообще отнеслись к нему равнодушно. Сказали Мякиеву: больше не нарушай и ушли", - посетовал адвокат.

Аушев планирует подавать жалобу в Конституционный суд РФ на положения Федерального закона №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", который запрещает фото- и видеосъемку обвиняемых.

"Я уверен, что эти положения нарушают конституционные права обвиняемых", - сказал адвокат.

В статье 18 "Свидания с защитником, родственниками и иными лицами" ФЗ-№103 от 15.07.1995 "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в частности говорится: "Защитнику запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию места содержания под стражей защитник вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в отдельном помещении, определенном администрацией места содержания под стражей".

В следующий раз своего подзащитного Аушев намерен навестить в ближайший четверг, 1 августа. Возможно, тогда будут известны результаты доследственной проверки после инцидента в СИЗО 26 июля, отметил адвокат.

Он добавил, что по случайному совпадению доследственная проверка досталась следователю Следкома, которому поручено проводить проверку по сообщению об избиении Мякиева в СИЗО. "Скорее всего, так совпало, что этот следователь в тот день был дежурным", - считает Аушев.

Что касается уголовного дела против Мякиева, то, по словам адвоката, никаких следственных действий после 19 июля – когда Аушев вступил в дело, не проводилось.

"Обвинительного заключения нет, оно составляется по завершении предварительного следствия, и сказать по существу, в чем именно, в каких действиях обвиняется Мякиев, невозможно. Предъявлены ему часть 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и часть 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) УК РФ. Проводятся экспертизы. Нам покажут уже готовое уголовное дело. А в обвинительном заключении - самые общие фразы о причастности Мякиева к преступлениям", - пояснил Магомет Аушев.

В настоящее время он не ожидает активных следственных действий. "И до начала сентября судебных заседаний по продлению меры пресечения тоже не будет", - отметил Аушев.

В СИЗО №1 Нальчика и Управлении ФСИН по КБР на вопросы корреспондента "Кавказского узла" о Багаудине Мякиеве и инциденте с адвокатом Аушевым 26 июля и отвечать отказались.

Коллеги поддержали Аушева

На своей странице Facebook 26 июля Аушев пояснил, почему он решил сфотографировать Мякиева в СИЗО, и объяснил, почему пошел на нарушение закона. По словам адвоката, медосмотр в СИЗО у Мякиева "зафиксировал только синяк под глазом". "И тот, по версии сотрудников СИЗО, он поставил себе сам. А про остальные следы побоев в акте ни слова. Но я своими глазами видел гематомы, ссадины на руках, груди плечах. Я писал заявления, ходатайства, чтобы его осмотрел врач в моем присутствии, но безрезультатно. И вот сегодня я сфотографировал эти синяки. Прошло 10 дней с момента избиения, но они ещё не сошли. Как гематомы сойдут, ничего уже не докажешь", - отметил адвокат.

Он признает, что нарушил закон. "И готов нести ответственность. Но нарушил я его, потому что этот закон используют плохие люди, чтобы избежать ответственности. Есть вещи выше закона. Законы пишут люди, потом изменят их, потом принимают новые, отменяют старые. А есть вечные ценности, которые люди не могут изменить или отменить!" - подчеркнул адвокат.

Примечательно, что Магомета Аушева поддержали его коллеги, которые оставили свои комментарии под его постом.

"Это не нарушение закона. Надо отправить другого адвоката, чтобы тоже фото сделал", - написал, в частности, председатель коллегии адвокатов "Традиция" в Махачкале Зияутдин Увайсов.

"Мой друг и коллега. Необходимо выходить с этими вопросами на международный уровень и там заявлять об этом. На местах мы ничего не добьёмся", - отметил адвокат Адвокатской палаты РСО-Алания Руслан Калоев.

Одна из комментаторов, Лейла Хаутиева, также считает, что в действиях Аушева не было нарушения, в доказательство дает ссылку на публикацию информации из последнего обзора судебной практики Верховного суда России, касающейся "дела об адвокатском диктофоне".

В обзоре судебной практики ВС РФ №2 (2019), утвержденном Президиумом ВС РФ 17 июля, опубликованном на сайте суда, действительно приводится Определение №16-КА19-2, в котором признается право адвоката на использование фото- и видеосъемки при свиданиях с осужденным.

"52. Действия администрации исправительного учреждения, связанные с запретом на пронос и использование в этом учреждении адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным в целях оказания ему юридической помощи фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, электронных носителей и накопителей информации, средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, противоречат действующему законодательству", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что ограничения, указанные в статье 18 ФЗ-№103 "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" "обусловлены режимом содержания под стражей, обеспечивающим безопасность следственного изолятора, соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, включая нарушения тайны следствия".