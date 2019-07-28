Юристы констатировали нарушение прав задержанного в Чечне уроженца Дагестана

28 июля 2019, 18:57

Чеченские силовики не отреагировали на просьбу увидеться с задержанным уроженцем Дагестана Курбаном Курбаналиевым, рассказала его адвокат. Молчание силовиков нарушает права Курбаналиева на защиту, указали юристы, посоветовав защитнику жаловаться в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Абидат Курбаналиева рассказала, что 19 июля люди на автомобиле с чеченскими номерами увезли ее сына Курбана Курбаналиева из Москвы в Чечню, а родным не сообщили причины задержания. Позднее Абидат Курбаналиевой удалось увидеться с сыном в Чечне, после чего она вернулась в Дагестан. Адвокат Мадина Сайдалаева 26 июля подала заявление о предоставлении ей свидания с подзащитным.

В 2018 году чеченские силовики подозревали Курбаналиева в связях с боевиками, но прекратили его преследование за отсутствием состава преступления.

Курбан Курбаналиев все еще находится в подразделении силовой структуры в Шелковском районе Чечни, сообщила сегодня его мать Абидат Курбаналиева. "Его не отпустили... Нам ничего не говорят правоохранительные органы. Никаких новостей у нас нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, вечером 26 июля силовики разрешили родственникам передать Курбану Курбаналиеву еду. "Наша сноха, которая в Чечне живет, смогла передать моему сыну еду. Разрешили передать еду, но увидеться с ним не дали. Просто приняли еду и все", - сказала Абидат Курбаналиева. Силовики подтвердили родственнице, что Курбаналиев находится в здании этой силовой структуры, уточнила мать задержанного.

Адвокат Мадина Сайдулаева сообщила сегодня, что с ней пока не связывались по поводу свидания с подзащитным. "После моего заявления я ждала эти дни их вызова, но не дождалась. В понедельник (29 июля) будем выяснять", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы посоветовали адвокату обратиться в прокуратуру

Пункт 2 статьи 48 Конституции России гарантирует право подзащитного увидеться с адвокатом, разъяснил юрист, руководитель правозащитной организации "Право 45" Алексей Аванесян. "Согласно этому закону, каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката или защитника с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. То, что адвокат не может видеться со своим подзащитным, в этом случае незаконно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Аванесян.

Полный текст Конституции России опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Курбаналиев может находиться под административным арестом, предположил Аванесян. "У них, может, есть решение суда об аресте. Формальным поводом могло послужить статья 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, что влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Или, например, статья 20.1 КоАП РФ. Это мелкое хулиганство, могут дать до 15 суток ареста", - сказал он.

Однако выходные дни не могут быть поводом для отказа во встрече адвоката и подзащитного, подчеркнул юрист. "Выходные дни – не причина для отказа. Вообще после задержания у гражданина есть право на звонок", - сказал Аванесян, посоветовав адвокату Курбаналиева "срочно обращаться" к прокурору.

Такого же мнения придерживается другой московский юрист, член Адвокатской палаты Москвы Никита Таранищенко. Он считает, что адвокат срочно должен написать заявление в прокуратуру о недопуске к подзащитному. "При этом не важно, какой у лица процессуальный статус, важно, как с ним обращаются. А обращаются с ним как с арестованным и подозреваемым, следовательно, и статус у него такой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Права Курбаналиева после задержания уже нарушены, подчеркнул юрист. "После задержания у него было право на звонок, право увидеться с адвокатом, право знать, почему он задержан, какие основания на это, и еще право на ознакомление со всеми материалами задержания", - сообщил Никита Таранищенко.