Жительница Дагестана нашла задержанного сына в Чечне

26 июля 2019, 19:31

Абидат Курбаналиева увиделась в Чечне с сыном Курбаном, которого задержали в Москве чеченские силовики. Сотрудники правоохранительных органов не объясняют причин задержания, заявила она "Кавказскому узлу".

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Дагестана Абидат Курбаналиева заявила о задержании сына чеченскими силовиками. По словам женщины, 19 июля люди на автомобиле с чеченскими номерами увезли Курбана Курбаналиева из Москвы в Чечню, а родным не сообщают причины задержания. Ранее чеченские силовики подозревали Курбаналиева в связях с боевиками, но прекратили его преследование за отсутствием состава преступления.

12 июля 2018 года в чеченской станице Бороздиновской были задержаны шесть человек. Родственникам причины задержания не объяснили. Позднее в МВД заявили, что житель Бороздиновской Курбан Курбаналиев подозревается в попытке завербовать девушку в ряды сирийских боевиков, а двое его односельчан - в несообщении о преступлении. Задержанные признали свою вину в эфире местного телеканала, но их родные выразили сомнения в правдивости этих признаний.

По словам матери, Курбан находится в подразделении одной из силовых структур в Шелковском районе Чечни.

«Его там держат, говорят, что по тому же делу, но официальной бумаги не дают. Дело закрыли недавно, но снова его задержали. Мне позволили увидеться с ним, но в присутствии сотрудников, нас не оставили наедине. Синяков или повреждений на нем я не увидела. Поговорить с ним не удалось, он не смог мне ничего сказать. Я вернулась в Дагестан, ждем вестей от наших родственников в Чечне», - сказала сегодня Абидат корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына. «Сейчас пока не знаем куда обращаться, кому писать. Ждем пока, может отпустят. Доказательств вины сына у них нет», - сказала она.

Адвокат Мадина Сайдулаева пока не смогла выяснить, в каком статусе находится Курбаналиев и почему он лишен свободы.

"Мне не удалось поговорить со следователем, чтобы узнать подробности. Я сегодня подала заявление о предоставлении мне свидания с Курбаном, а также заблаговременного уведомления о проведении следственных действий с его участием. Сейчас надо ждать ответа от них. Думаю, что только на следующей неделе они ответят. Все, что сейчас я знаю, это информация, переданная родственниками. Пока не понятно, в каком он статусе и по какому делу его задержали", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

За несколько дней до задержания в Москве Курбану Курбаналиеву официально сообщили, что в возбуждении уголовного дела против него отказано за отсутствием состава преступления. Письмо, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", датировано 15 июля 2019 года, подписано начальником полиции Шелковского района Чечни, подполковником З. Джималиевым и направлено по адресу Курбаналиева в станице Бороздиновской.

Во время первого задержания Курбана родственники активно добивались его освобождения, рассказала сестра задержанного Фатимат.

«В прошлом году, когда брата и нескольких человек задержали в Чечне, один из наших родственников написал об этом в соцсетях. На его сообщение отреагировали пользователи и на следующий день мы увидели, как чеченский телеканал сделал из моего брата чуть ли не террориста. Его обвинили в желании уехать воевать в Сирию, - это был их ответом на наши жалобы в соцсетях и в Москву. Мы в это не поверили и боролись за освобождение брата», - рассказала она «Кавказскому узлу».

По словам сестры, найти доказательств вины Курбанова чеченские силовики так и не смогли. «Уголовное дело против него не возбудили, так как не нашли фактов его вины. Было решено его отпустить, поскольку больше его держать под арестом они не могли. Мы говорили с братом после освобождения, спрашивали о желании уехать в Сирию, но он все опроверг. Сказал, что никогда не хотел этого и ни с кем не общался на эту тему, никого никуда не призывал ехать», - заявила Фатимат.

Курбаналиев переехал из Дагестана в Чечню полтора года назад и занимался там хозяйством. «Ему 28 лет, у него семеро детей. Так как у жены дом был большой в станице Бороздиновской, они решили переехать туда и заняться хозяйством. Потом его задержали, а после освобождения родственники позвали в Москву на работу. Он хотел заработать денег и сделать ремонт в доме, а его снова его задержали», - рассказала она.