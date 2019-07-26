26 июля 2019, 13:44
Следком заинтересовался смертью девочки в кизлярском санатории
Следователи начали проверку обстоятельств смерти шестилетней девочки, которая утонула в бассейне оздоровительного комплекса в Кизляре, сообщил сегодня Следственный комитет.
Проверка начата после инцидента, который произошел 25 июля в оздоровительном комплексе, сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оздоровительного комплекса, ответственных за обеспечение безопасности посетителей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте управления.
Девочка утонула в оздоровительном санатории-профилактории, уточнила сегодня пресс-служба МВД по Дагестану.
"Она вместе со своим дядей и другими детьми купалась в открытом бассейне... Девочка прыгала в воду, держа в руках надувной круг, очередной прыжок в воду закончился тем, что круг выскользнул из рук. Ни резвившиеся в воде дети, ни взрослые не услышали криков о помощи", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Смерть девочки в Дагестане подняла проблему наказания за насилие над детьми", "Дети арестованной по делу о гибели падчерицы махачкалинки переданы бабушке", "Жительница Дагестана арестована по подозрению в убийстве дочери".
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