Литература Свидетелей Иеговы*. Фото М.Кузнецовой для "Кавказского узла".

25 июля 2019, 20:26

Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлены под арестом

Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей четверым Свидетелям Иеговы*, задержанным после обысков в Дагестане. Арестованные отвергли обвинения в причастности к экстремистской организации.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов. 3 июня суд арестовал их на два месяца. Силовики пресекли в Дагестане деятельность 15 ячеек Свидетелей Иеговы*, заявила 6 июня ФСБ

Свидетелей Иеговы* преследуют за независимость, и список задержанных верующих будет пополняться, считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Перед началом сегодняшнего заседания адвокат обвиняемых Антон Богданов попросил суд пересадить обвиняемых из клетки на скамейку рядом с адвокатами. Судья не нашел оснований для отказа и разрешил им выйти из клетки, сообщил присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Следователь ходатайствовал о продлении ареста Арсену Абдуллаеву, Марии Карповой, Антону Дергалеву и Марату Абдугалимову до 27 сентября. Он заявил, что "оснований для изменения меры пресечения не имеется", а кроме того, необходимо провести еще ряд следственных действий.

Защита попросила суд избрать обвиняемым другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и предложила домашний арест. Сами арестованные заявили, что являются верующими, но отказались признавать свою причастность к запрещенной судом и ликвидированной религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".

Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок ареста всех четверых обвиняемых на два месяца.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Волгоградский облсуд оставил под арестом трех Свидетелей Иеговы*", "Суд по делу Залипаева привлек к экспертизе его высказываний московского религиоведа", "Суд оставил под арестом Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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