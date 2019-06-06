ФСБ отчиталась о ликвидации сообществ Свидетелей Иеговы* в Дагестане

06 июня 2019, 22:26

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов. 3 июня суд арестовал их на два месяца. Жена Арсена Абдуллаева Суат рассказала "Кавказскому узлу", что силовики прибегали к угрозам и запугиванию. Список задержанных верующих будет пополняться, считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Управление ФСБ по Дагестану прокомментировало сегодня информацию о задержании Свидетелей Иеговы* в Дагестане. По информации ведомства, в Дагестане действовали "15 ячеек запрещенной экстремистской организации". Число подозреваемых силовики не уточняют.

Уголовное дело расследуется по статье об организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК России). В течение нескольких лет "члены ячейки" проводили "законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы", приводит сегодня сообщение представителя ведомства РИА "Дагестан".

По информации ведомства, фигуранты дела "распространяли идеологию организации" и встречались за границей с зарубежными координаторами, получая от них "финансирование и рекомендации по расширению деятельности"

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".