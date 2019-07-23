Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова

23 июля 2019, 18:04

Суд в Махачкале заново рассмотрел вопрос о мере пресечения главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и оставил его под арестом до 14 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву предъявлены обвинения по делу о финансировании терроризма.

Сегодня Советский суд Махачкалы вновь рассматривал вопрос об аресте Ризванова, поскольку Верховный суд Дагестана указал на допущенные ранее многочисленные процессуальные нарушения. Следователь и прокурор ходатайствовали об аресте Ризванова. В их доводах не появилось ничего нового - они ссылались на тяжесть вменяемого Ризванову преступления и настаивали на том, что, оставаясь на свободе, он может уничтожить доказательства, препятствовать объективному расследованию или скрыться от органов суда и следствия.

Абубакар Ризванов и его адвокат назвали доводы следствия бездоказательными и "абстрактными", попросив о домашнем аресте. Судья Мурад Гюльмагомедов удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ризванова до 14 августа.

Ранее глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов заявил суду, что находился в СИЗО, когда ИГ* было объявлено террористической организацией. Фонд "Ансар" был закрыт в сентябре 2014 года, а Верховный суд России признал "Исламское государство" террористической организацией только 29 декабря 2014 года. Затем Ризванова осудили на 3,5 года за незаконное хранение наркотиков и оружия, он вышел на свободу только в 2018 году.

Арестованный по тому же делу редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. В поддержку Гаджиева его коллеги и активисты неоднократно проводили акции протеста, на последней из них, 22 июля, сотрудники правительства проигнорировали требования пикетчиков об освобождении журналиста. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".