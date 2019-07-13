Ризванов указал на нестыковки в версии следствия

13 июля 2019, 01:04

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, подозреваемый в финансировании терроризма, заявил суду, что находился в СИЗО, когда ИГ* было объявлено террористической организацией. Суд согласился, что при аресте Ризванова были допущены нарушения, отметил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 12 июля постановил заново рассмотреть вопрос об аресте главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова, подозреваемого в финансировании терроризма. Срок содержания Ризванова под стражей продлен до 26 июля. Ризванов, арестованный 18 июня, жаловался, что подвергся моральному давлению, и вместе с другими фигурантами дела заявлял о фальсификации обвинения.



Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев), а также журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам. В Махачкале неоднократно проводились пикеты в поддержку Гаджиева.

Абубакар Ризванов во время выступления в суде подчеркнул, что ни он, ни фонд «Ансар», соучредителем которого он был, никогда не занимались преступной деятельностью, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

По словам Ризванова, фонд был создан для поддержки детей-сирот. «Мне вменяют, что я якобы в 2013 году посредством фонда «Ансар» собирал деньги на финансирование ИГИЛ*, но наш фонд в 2014 году уже не фунционировал, а ИГИЛ* признали террористической организацией [позднее]. В это время я находился в махачкалинском СИЗО по подозрению в хранении оружия и наркотиков. Деятельность фонда неоднократно проверяли все структуры, несколько раз они изымали у нас технику и документацию, но не обнаружив ничего противозаконного, все возвращали и мы продолжали работу. Тот же следователь, который сейчас вменяет мне финансирование терроризма, несколько раз вызывал меня на допросы, он был в курсе деятельности нашего фонда и никаких нарушений не было обнаружено. Теперь, когда уже нет нашей отчетности, не сохранилась документация и сведения о деятельности фонда, они вдруг решили обвинить нас в финансировании терроризма», - заявил суду Абубакар Ризванов. Он отметил, что связывает уголовное преследование только со своей работой в фонде «Ансар».

Официально фонд "Ансар" был закрыт в сентябре 2014 года, заявлял ранее суду Ризванов. Верховный суд России признал ИГ* террористической организацией только 29 декабря 2014 года, решение вступило в силу 13 февраля 2015 года. Ризванова в 2015 году осудили на 3,5 года за незаконное хранение наркотиков и оружия, он вышел на свободу только в 2018 году, указывало издание "Черновик".

Абубакар Ризванов участвовал в заседании по видеосвязи, он выглядел бодро и был активно вовлечен в процесс. По словам адвоката, жалоб на условия содержания у него нет. В зале суда присутствовали друзья и родственники Ризванова, которые пришли поддержать его.

Адвокат перечислил нарушения в деле Ризванова

Защита Абубакара Ризванова удовлетворена решением суда, заявил его адвокат Рафидин Курбанов. «Мы получили то о чем ходатайствовали. Суд признал, что имеются многочисленные процессуальные нарушения в ходе вынесения решения судом первой инстанции», - сказал Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

Среди основных процессуальных нарушений защитник выделил недостаточное обоснование следствием своей позиции. «Следователь не предоставил суду материал, подтверждающие его доводы, указанные в ходатайстве. Он представил суду протокол допроса Кемала Тамбиева, на который вообще нельзя ссылаться, так как в нем не содержатся никакие сведения о моем подзащитном. Также следователь представил суду рапорт следователя Адильханова, где он описывает обнаружение признаков преступления в действиях Ризванова, который никак не может быть стать поводом для заключения под стражу. Но и эти документы, как и само ходатайство следователя, в суде 18 июня не были оглашены, это грубейшее нарушение уголовно-процессуального кодекса», - заявил в суде адвокат.

Курбанов отметил, этих процессуальных нарушений уже достаточно для отмены решения об аресте Ризванова, но указал на еще одно нарушение - на заседании по избранию меры пресечения 18 июня Ризванову не дали сказать последнее слово.

Протоколы допроса Кемала Тамбиева и других людей не должны служить доказательством вины, поскольку «показания каких-то третьих лиц не могут считаться конкретными фактами», отметил во время заседания сам Ризванов.

Защита также обратила внимание, что суд первой инстанции не учел семейные обстоятельства Ризванова: у него пять малолетних детей, один из которых инвалид, отец - инвалид первой группы, и беременная супруга. Кроме того, адвокат опроверг слова следователя о негативной характеристике Ризванова по месту жительства - защита представила суду положительную характеристику, выданную участковым и главой села.

Родственники и близкие Абубакара Ризванова не имели проблем с правоохранительными органами, в связи с его уголовным делом никого из членов семьи не вызывали на допросы, сообщил брат подозреваемого Ризван Ризванов корреспонденту "Кавказского узла".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.