22 июля 2019, 16:50

Более тысячи дагестанских селян остались без автомобильного сообщения

Грузовик повредил мост к селам в Чародинском районе, из-за чего жители четырех сел остались без автомобильного сообщения, сообщили сегодня в МЧС Дагестана.

По данным ведомства, старый мост длиной 52 метра через реку Хаштинка вблизи села Кутих был поврежден после проезда большегрузного транспорта.  Опора моста разрушилась, вследствие чего один из его пролетов накренился, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте дагестанского управления МЧС.

«Без автомобильного сообщения остаются четыре села - Гелиб, Кутих, Гоаб, Ритляб, с населением 1196 человек, из них 288 детей. (Это) 388 домов, а также 4 социально-значимых объекта… Объездной дороги нет, имеется пешеходная переправа», - отмечается в сообщении.

Временную переправу для автомобильного сообщения планируется организовать к 18.00 мск сегодня, уточняет ведомство.

По данным спасателей, люди обеспечены продовольствием в необходимом количестве, информирует сегодня «Интерфакс».

На сайте администрации Чародинского района на 16.40 мск сегодня нет информации о нарушении автомобильного сообщения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 июля после обильных осадков был разрушен мост к селам Ритляб и Гоаб в Чародинском районе, где проживает более 300 человек. Жители этих сел остались без автомобильного сообщения. В этот же день был организован временный проезд через реку.

Примечание:

"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Дома жителей двух сел в Дагестане подтоплены после ливня", "МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане".

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