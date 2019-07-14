14 июля 2019, 23:40

МЧС рапортовало об организации проезда к двум селам в Дагестане

Организован временный проезд через реку в селе Гилиб, где обрушился мост, ведущий к двум населенным пунктам, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", мост к селам Ритляб и Гоаб в Чародинском районе, где проживают более 300 человек, был разрушен сегодня после обильных осадков. Жители этих сел остались без автомобильного сообщения. При этом власти района сообщили, что объездной дороги нет, "имеется пешеходная переправа". МЧС проинформировало, что население обеспечено продовольствием, но в селах нет социально-значимых объектов.

Вечером был организован технологический проезд через реку Кунчудаор в селе Гилиб, где обрушился мост. Восстановление моста планируется начать 15 июля в 8.00 мск, сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Гилиб, где обрушился мост через реку, находится на пути от сел Ритляб и Гоаб к административному центру района - селу Цуриб. Расстояние от села Ритляб до административного центра - 27 километров, от Гоаба - 21 километр.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в селе Цуриб будет идти слабый дождь при температуре воздуха +12 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. 15 июля осадков не ожидается, температура повысится до +23, скорость ветра усилится до 5 метров в секунду. Сервис "Погода в 600 точках Кавказа" - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью погодного сервиса, который также доступен в легкой версии, жители и гости Кавказа имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Дома жителей двух сел в Дагестане подтоплены после ливня", "МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане".

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