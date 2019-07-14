Жители двух сел в Дагестане остались без автомобильного сообщения

14 июля 2019, 17:21

Мост к селам Ритляб и Гоаб в Чародинском районе, где проживает более 300 человек, разрушен после обильных осадков, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в результате обильных осадков частично разрушился мост в селе Гилиб. Информация об этом поступила спасателям сегодня утром. "Без автомобильного сообщения остались с. Ритляб с населением 88 человек, в том числе 22 ребенка (18 домовладений) и с. Гоаб с населением 218 человек, из которых - 55 дети (44 домовладения). Дорога межпоселковая, грунтовая. По информации от главы Чародинского района, объездной дороги нет, имеется пешеходная переправа", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

В данных населенных пунктах нет социально значимых объектов. Население обеспечено продовольствием. Восстановить мост планируется к 18.00 мск 15 июля, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Гилиб находится на пути к административному центру района - селу Цуриб - от двух заблокированных после обрушения моста населенных пунктов. Расстояние от села Ритляб до административного центра - 27 километров, от Гоаба - 21 километр.

"Длина моста составляет порядка 6 метров, из-за обильных дождей, прошедших за последние дни, поднялся уровень воды в реке, половодье, селевые потоки с гор - все вместе снесло часть моста, где подпорная стена. Один край по ширине моста остался цел, другой ушел в реку. Ни дома, ни люди - никто не пострадал", - цитирует главу района Мухидина Магомедова ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в селе Цуриб ожидается дождь при температуре воздуха +12 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. 15 июля осадков не ожидается, температура поднимется до +23, ветер усилится до 5 метров в секунду. Сервис "Погода в 600 точках Кавказа" - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью погодного сервиса, который также доступен в легкой версии, жители и гости Кавказа имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.