Суд отказал Окруашвили в аресте активов "Рустави 2"

22 июля 2019, 15:21

Тбилисский городской суд отклонил иск об аресте счетов и собственности "Рустави 2", сообщил сегодня Ираклий Окруашвили, который оспаривает права на телекомпанию у Кибара Халваши. Грузинские НПО с недоверием отнеслись к гарантиям независимости "Рустави 2", данным Халваши.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Акции "Рустави 2" лишь формально были оформлены на Кибара Халваши, но куплены оппозиционером Ираклием Окруашвили, заявили его адвокаты. 19 июля они потребовали арестовать активы "Рустави 2" на время судебной тяжбы с Халваши.

Ираклий Окруашвили сообщил сегодня на брифинге, что Тбилисский городской суд отклонил его иск об аресте активов телекомпании, информировала "Грузия Online". Решение насчет обжалования вердикта суда будет принято вечером 24 июля, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление Окруашвили, сделанное в эфире "Рустави 2".

В свою очередь, представители Кибара Халваши обратились сегодня с заявлением в Генпрокуратуру Грузии. "Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование, поскольку со стороны Ираклия Окруашвили имеет место попытка заполучить права на собственность, используя поддельные документы. В Бюро экспертизы имени Самхараули назначено проведение экспертизы для установления подлинности подписей. Соответственно, подождем ответов экспертизы и следствия", - приводятся слова адвоката Кибара Халваши Нино Барачашвили на сайте "Первого канала" грузинского телевидения.

Грузинские НПО раскритиковали заявление Халваши

В сегодняшнем заявлении Кибар Халваши пояснил, что независимость редакции "Рустави 2" не означает, что он будет идти на поводу у журналистов. "Еще раз подтверждаю, что редакционная независимость будет гарантирована. Но я хотел бы сказать всем, что редакционная независимость не означает, что кто-то может быть самодовольным и капризным", - указал владелец телекомпании.

Он признал, что телекомпания переживает кризис и сообщил, что начат поиск европейского или американского медиа-менеджера с высокой репутацией и большим опытом работы на телевидении. "Назначенный мной директор [Паата Салия] вместе с консультантами практически 24 часа работает в компании, чтобы узнать ситуацию в компании, которая, как оказалось, очень сложная", - передал заявление Халваши корреспондент "Кавказского узла".

19 июля коллектив "Рустави 2" потребовал создать общественный совет для контроля за действиями нового руководства телекомпании и любыми кадровыми изменениями. Журналисты объяснили это тем, что не смогли добиться гарантий сохранения коллектива и редакционной политики канала. Халваши отказался выполнить эти требования, а гендиректор канала Паата Салия заявил, что коллектив должен верить руководству на слово.

В этом заявлении Халваши не только нет никаких реальных гарантий независимости редакции "Рустави 2", но и очевидно недовольство редакционной политикой, считает исполнительный директор НПО "Международное сообщество за честные выборы и демократию" Михаил Бенидзе. "Неудивительно, что ему не нравится редакционная политика. На данный момент «Рустави 2» довольно критичен по отношению к Кибару Халваши", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" слова Бенидзе, сказанные в эфире "Рустави 2".

Кибар Халваши открыто бросил вызов команде "Рустави 2", полагает Сулхан Саладзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии. "Кибар Халваши назвал просьбу журналистов о том, чтобы владелец канала гарантировал их редакционную независимость, «капризом»", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Саладзе, сказанные в эфире телекомпании.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, считают, что изменение редакционной политики "Рустави 2" являлось целью грузинских властей, потративших на процесс в ЕСПЧ больше миллиона евро. 18 июля у здания телекомпании прошла акция протеста против смены владельца "Рустави 2". Активисты считают, что жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране.