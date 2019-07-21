Микрофон телекомпании "Рустави 2". Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

21 июля 2019, 18:06

Владелец "Рустави 2" отказался от письменных гарантий журналистам

Кибар Халваши не поддержал предложение журналистов "Рустави 2" создать общественный совет для контроля его действий и отказался подписать обещание не влиять на редакционную политику. Коллектив должен верить руководству на слово, пояснил гендиректор канала Паата Салия.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля коллектив "Рустави 2" потребовал создать общественный совет для контроля за действиями нового руководства телекомпании и любыми кадровыми изменениями. Журналисты объяснили это тем, что не смогли добиться гарантий сохранения коллектива и редакционной политики канала.

18 июля Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. В тот же день был уволен гендиректор телеканала Ника Гварамия, на его место назначен адвокат Халваши Паата Салия. Власти добились решения о передаче "Рустави 2" Кибару Халваши, чтобы влиять на редакционную политику телекомпании, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты. Новый гендиректор канала пообещал не вмешиваться в политику редакции.

Новый гендиректор «Рустави 2» Паата Салия на встрече с журналистами телеканала заявил сегодня, что Кибар Халваши отказался создать общественный совет и не намерен подписывать любые документы, в которых новый владелец канала будет гарантировать редакционную независимость.

Паата Салия пояснил, что дает журналистам обещание не будет вмешиваться в содержание новостных и политических программ, и журналисты должны ему доверять. "Доверие за один день не будет достигнуто, мы продолжим работать", - сказал Саалия в эфире телекомпании, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Подписание документа не создает никаких дополнительных гарантий, пояснил Салия. "Общественный совет будет лишь создавать преграды формированию доверия и эффективного управления компанией", - цитирует Салию ТАСС.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 июля 2019, 04:14

22 июля 2019, 03:15

22 июля 2019, 02:16

22 июля 2019, 01:17

  • Жители Краснодара пожаловались на масштабные последствия сильного дождя

    В течение 21 июля в Краснодаре выпало 46 мм осадков, однако спасателям и городским служба удалось восстановить движение общественного транспорта, сообщили власти Краснодара. Пользователи соцсетей предположили, что одной из причин подтоплений в краевой столице стали забитые ливневки, а также пожаловались на недостаточное количество водооткачивающей техники. О большом ущербе от дождя заявили жители многоквартирного дома на улице Мира, где две недели назад сгорела крыша.

21 июля 2019, 23:58

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии