Владелец "Рустави 2" отказался от письменных гарантий журналистам

21 июля 2019, 18:06

Кибар Халваши не поддержал предложение журналистов "Рустави 2" создать общественный совет для контроля его действий и отказался подписать обещание не влиять на редакционную политику. Коллектив должен верить руководству на слово, пояснил гендиректор канала Паата Салия.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля коллектив "Рустави 2" потребовал создать общественный совет для контроля за действиями нового руководства телекомпании и любыми кадровыми изменениями. Журналисты объяснили это тем, что не смогли добиться гарантий сохранения коллектива и редакционной политики канала.

18 июля Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. В тот же день был уволен гендиректор телеканала Ника Гварамия, на его место назначен адвокат Халваши Паата Салия. Власти добились решения о передаче "Рустави 2" Кибару Халваши, чтобы влиять на редакционную политику телекомпании, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты. Новый гендиректор канала пообещал не вмешиваться в политику редакции.

Новый гендиректор «Рустави 2» Паата Салия на встрече с журналистами телеканала заявил сегодня, что Кибар Халваши отказался создать общественный совет и не намерен подписывать любые документы, в которых новый владелец канала будет гарантировать редакционную независимость.

Паата Салия пояснил, что дает журналистам обещание не будет вмешиваться в содержание новостных и политических программ, и журналисты должны ему доверять. "Доверие за один день не будет достигнуто, мы продолжим работать", - сказал Саалия в эфире телекомпании, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Подписание документа не создает никаких дополнительных гарантий, пояснил Салия. "Общественный совет будет лишь создавать преграды формированию доверия и эффективного управления компанией", - цитирует Салию ТАСС.