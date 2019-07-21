Освобождены три участника столкновений в Иджеване

21 июля 2019, 17:36

Двое из 13 обвиняемых по делу о беспорядках в Иджеване освобождены под залог, еще один - под подписку о невыезде, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", после беспорядков в Иджеване были задержаны 22 участника акции протеста, еще трое явились в полицию добровольно. Из этих 25 человек 13 были заключены под стражу, семеро отпущены под подписку о невыезде, пятеро проходят в качестве свидетелей. Правоохранители ищут еще 11 участников беспорядков, сообщили 20 июля следователи.

17 июля в ходе столкновений с лесозаготовителями в Иджеване, которые перекрыли автотрассу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу, пострадали 13 сотрудников полиции. Силовики объявили акцию лесозаготовителей спланированной провокацией.

Обвинение в хулиганстве и насилии в отношении полицейского предъявлено 13 участникам беспорядков в Иджеване, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Следственного комитета Армении.

По его словам, под стражей остаются 10 обвиняемых. "Один из ранее задержанных отпущен под подписку о невыезде, еще двое освобождены под залог", - отметила представитель следствия.

Комментариями от обвиняемых либо их представителей относительно позиции следствия "Кавказский узел" пока не располагает.