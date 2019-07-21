События в Иджеване выявили социальные проблемы в городе

21 июля 2019, 03:36

Власти Тавушской области готовы помочь лесозаготовителям Иджевана с работой, заявил губернатор Айк Чобанян. В городе нет работы, а та, что предлагают власти, - временная, заявили опрошенные "Кавказским узлом" заготовщики леса. Вырубку леса нужно запретить, но сначала нужно решить социальные проблемы в городе, считают адвокат Назели Варданян и эколог Карине Даниелян.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля в ходе столкновений с лесозаготовителями в Иджеване, которые перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу, пострадали 13 сотрудников полиции, один из них получил сильное сотрясение мозга. Премьер-министр Армении назвал необоснованными требования участников акции протеста. 22 участника столкновений были задержаны. Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и глава полиции Армении Валерий Осипян на совещании 18 июля заявили, что акция лесозаготовителей была спланированной провокацией.

Ситуация в Иджеване, где 17 июля протест лесозаготовителей завершился беспорядками, остается под контролем. Город патрулируют наряды полиции, передает корреспондент «Кавказского узла».

В полицейские участки доставлены 22 участника акции протеста, еще трое явились в полицию добровольно, сообщила 20 июля корреспонденту «Кавказского узла» глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, 13 человек заключены под стражу, семеро отпущены под подписку о невыезде, пятеро проходят в рамках уголовного дела в качестве свидетелей. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения места нахождения еще 11 участников беспорядков», - сказала Арутюнян.

Генпрокуратура Армении сообщила о 59 уголовных делах, возбужденных в текущем году по факту незаконной вырубки леса.

«Всего расследуется 73 уголовных дела, 14 из которых было возбуждено в 2018 году. Государству нанесен ущерб в размере свыше 395 миллионов драмов (около 830 тысяч долларов)», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ведомства.

В 2018 году число уголовных дел по сравнению с 2017 годом возросло вдвое – со 108 до 217, ущерб государству оценивается в 690 миллионов драмов (свыше 1,45 миллионов долларов), добавил он.

Попытки незаконной вырубки леса будут пресекаться, заявил корреспонденту «Кавказского узла» губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

Он отметил, что в год вырубается около одного миллиона кубометров леса, 90% которого добывается незаконно. При этом, по его словам, около 30% полученной прибыли уходило на подкуп, в том числе должностных лиц.

«Мы ломаем традиционную коррупционную схему. Начаты комплексные мероприятия, которые выявят, кто стоит за незаконной вырубкой, уничтожением леса и коррупцией в области», - утверждает Чобанян.

По его словам, в области есть работа, в частности, он сообщил о 276 вакансиях, около ста из которых - в воинских частях.

«Зарплата начинается от 105 тысяч (220 долларов) с вычетом налогов. В текстильной сфере, к примеру, платят 120 тысяч драмов (250 долларов). На дорожно-строительных работах зарплата составляет 8-15 тысяч драмов ежедневно (17-32 долларов). Есть также вакансии в школах», - предположил он.

Чобанян также отметил, что незаконная вырубка леса - сверхприбыльный бизнес.

«На одной из встреч с желающими рубить лес незаконно мне заявили, что не желают работать за десять тысяч драмов в день (21 доллар). В нашей администрации есть сотрудники, которые получают в день 4-5 тысяч драмов (8,5-10,5 долларов). У них что, нет чувства достоинства? Есть, конечно. Есть люди, которые привыкли нарушать закон, получать сверхприбыль. Но мы этого не допустим. Сегодня идет борьба национальных интересов с частными», - подчеркнул губернатор.

Каждой семье в общине полагается до восьми кубометров дров бесплатно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший лесничий Иджеванского отделения «АрмЛес» Вардан Арустамян.

«Главы общин подают списки семей, которым выдается разрешения на вывоз лесного опада (старые поваленные деревья, а также ветви, которые остались после санитарного сруба – прим. «Кавказский узел»). Сейчас идет подсчет семей, которые не пользуются газом для обогрева своих домов. Это позволит понять, сколько семей нуждается в опаде», - отметил он.

По его словам, те, кто желает купить лес, подают заявление и получают разрешение на сруб и вывоз деревьев, попавших под санитарную рубку.

«Санитарную рубку определяет лесное хозяйство, проводя дважды в год инвентаризацию. Стоимость одного кубометра составляет до 15800 драмов (33 доллара) в зависимости от вида деревьев. В основном продавали по 11800 драмов (25 долларов). Цена на кубометр уже готовых к вывозу деревьев повышается на две тысячи драмов (4,2 доллара)», - пояснил лесничий.

Арустамян посетовал на нехватку кадров.

«На 26 тысяч гектаров лесного хозяйства приходится всего 26 лесничих. Средняя зарплата составляет около 140 тысяч драмов (около 300 долларов)», - рассказал он.

Директор Иджеванского филиала «АрмЛес» Мгер Галтахчян, который был назначен на эту должность 8 июля, сообщил, что идет инвентаризация имущества лесного хозяйства.

«Запрет на выдачу рубки леса будет действовать до окончания инвентаризации», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Жители Иджевана рассказали о проблеме найти работу

Жители Иджевана сообщили, что протесты связаны с тем, что власти перестали выдавать разрешение на санитарный сруб, а также на сбор опада.

Местных жителей толкает на вырубку леса отсутствие в городе рабочих мест, заявил корреспонденту «Кавказского узла» житель Иджевана Гагик Маргарян. По его словам, жители вывозят исключительно опад, выручка от которого небольшая, причем дрова продают главным образом в Араратской долине.

«У кого есть собственная машина, продают лес. На прибыль покупают овощи-фрукты. От продажи дров в день остается 5-7 тысяч драмов (10,5-14,7 долларов). Я сам с 12 лет на лесозаготовке, почти 30 лет. Уже «сыт» эти лесом. Сколько погибло под деревьями! Труд адский, а прибыль небольшая», - подчеркнул Маргарян.

Он считает, что власти должны разрешить лесозаготовителям вывоз опада.

«Мы и сами не хотим рубить здоровые деревья. Нам хватит поваленных ветром деревьев, но нам говорят, что опада нет. Хотя это не так. Мы готовы платить за рубку леса, однако не 16 тысяч драмов (34 долларов), как хотят власти, а, к примеру, 6-8 тысяч драмов (12-17 долларов). Мы продаем дрова за 15 тысяч драмов (31,5 долларов) за один кубометр. Если будем дорого покупать, где мы сможем его сбыть?» - задался он вопросом.

При этом он отметил, что жители Иджевана отказались от рубки деревьев, если бы была работа.

«Мы готовы отказаться от вырубки леса, если будет постоянная работа. Предлагают работу за десять тысяч драмов (21 доллар), но это временная работа. Я хочу быть уверен, что у меня будет постоянная работа с постоянным окладом, будет это 150 тысяч драмов (314 долларов) или 300 тысяч драмов (630 долларов). Не могу же я три дня работать, а остальное время сидеть голодным», - посетовал Маргарян.

Супруги Юрий и Лаура Эдилян рассказали, что их сын вынужден скрываться после столкновений с полицией.

«В полчетвертого ночи мы проснулись от криков в доме. Полицейские в масках пришли арестовать сына. Каких-либо документов нам не показали. Они даже не хотели позволить ему одеться. Но сыну удалось убежать, теперь он скрывается. Мы не можем понять, за что его хотят арестовать», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Лаура Эдилян.

По ее словам, сын вынужден работать на заготовке леса, чтобы прокормить семью.

«Я сама против рубки леса. Но мой сын собирает поваленные деревья, чтобы купить хлеб. У нас одно требование – разрешить сбор поваленных деревьев. Мы этим живем. Или пусть обеспечат работой», - заявила она.

У сына трое детей, и он единственный кормилец в семье, сказал Юрий Эдилян.

«В лес на заготовку дров ездит на УАЗе. Не шикуем, как другие. Это адский труд. Из-за дождей не каждый день удается ездить в лес. Всего 2-3 раза в месяц. В среднем остается около 100 тысяч драмов (210 долларов). Нам говорят, что есть работа за 15 тысяч драмов (31,5 долларов). Где она, пусть покажут. Я сам с удовольствием пойду работать», - заявил он.

Супруга заключенного под стражу Тиграна Сардаряна Сусанна Арутюнян рассказала, что в день столкновений они с мужем возвращались из ереванской больницы.

«Ездили на медобследование. Когда въехали в город, дорога была перекрыта. Муж вышел из машины. Когда поняли, что все затягивается, он нас проводил пешком до дома, а сам вернулся за машиной. Несколько раз созванивались. В одном из разговоров муж сказал, что из Еревана много полицейских привезли, в том числе отряд «красных» беретов. Когда дорогу разблокировали, он вернулся, поужинал. На нем не было ни единой царапины, ни порванной одежды. Однако ночью к нам вломились девять полицейских, в том числе один в штатском. Дверь открыла я. Они, ничего не говоря, поднялись в нашу спальню на втором этаже, заломили мужу руки и увезли», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, муж не имеет никакого отношения к заготовке леса, и вернулся из России за несколько дней до событий.

Вырубка деревьев в Иджевана связана с социальными проблемами

Требования лесозаготовителей незаконны, вырубку леса необходимо запретить на пять лет, заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат, член Палаты адвокатов Армении Назели Варданян.

По ее словам, штрафные санкции по уголовной статье за незаконную вырубку леса составляют 500-700 МРОТ (один МРОТ в Армении равен одной тысяче драмов (2,1 долларов) – прим. «Кавказский узел»), а по административной - 200 МРОТ. Кроме того, как отметила она, поправки в закон, ужесточающие наказание, прошли первое чтение в парламенте.

«Неэффективно менять только уголовную статью. Надо думать не только о наказании, но и о предотвращении преступления. Ужесточением ответственности проблему не решить. Необходимо параллельно разработать программу социального содействия», - считает Варданян.

Можно предложить альтернативный способ отопления, выдавая беспроцентный кредит на установку солнечных батарей, добавила она.

«Или же привлечь лесозаготовителей, но не на рубку деревьев для государства, а на их посадку. Сажая деревья, можно погашать внешнюю задолженность, если власти начнут реализацию международных программ и конвенций. Например, Киотский протокол предусматривает выплату развитыми странами странам, которые сажаю деревья», - подчеркнула адвокат.

По ее мнению, проблему нехватки лесничих можно решить техническим оснащением лесов, в частности, установкой датчиков звука.

«Раньше, в советское время, лесничие были наделены правами. У них была форма, оружие и средства связи. Они могли штрафовать на месте, и 20% от суммы штрафа лесничий получал в виде премии к зарплате. Сегодня все наоборот: зарплата маленькая, и бросаться безоружным на амбразуру лесничий не желает. Да и зачем раскрывать воровство, если до ужесточения контроля лесничий составлял акт, а прокуратура за взятку закрывала дело», - полагает Варданян.

Она также заявила, что можно внести поправки в Налоговый кодекс и обложить пошлиной экспортируемый лес, тогда как импортируемый освободить от их уплаты.

Вырубка леса оказывает негативное воздействие на климат, приводит к нарушению водного баланса вод, эрозии почв, а также увеличивает риск опустынивания, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава Ассоциации «За стабильное человеческое развитие», эколог Карине Даниелян.

Она согласна, что необходимо ввести запрет на рубку леса. Но при этом, по ее словам, надо решить социальный вопрос, чтобы у лесозаготовителей «не было соблазна рубить лес ради куска хлеба».

«Вырубка может быть исключительно в санитарных целях. Прежние власти отрицали наличие организованной вырубки леса, убеждая, что рубят старые больные деревья. Но на деле под видом санитарной рубки уничтожались абсолютные здоровые деревья», - отметила эколог. По ее словам, в лесах нет столько опада, и большая часть деревьев вырубается незаконно.