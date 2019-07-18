Следком направил в суд третье дело против ингушских мэров за последние 10 дней

18 июля 2019, 16:40

Бывший глава Малгобека обвиняется в том, что из бюджета погасил долги местного Водоканала за электричество, сообщил сегодня Следком. Это уже третье аналогичное дело о превышении полномочий градоначальников в Ингушетии, которые направлены в суд за последние десять дней.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что бывший глава Малгобека подозревается в том, что в юле 2016 года незаконно погасил 19 миллионов долга местного "Водоканала" за счет городского бюджета.

8 июля Следком сообщил о передачи в суд дела бывшего мэра Малгобека Шарпудина Мамилова, который, по версии следствия, превысил свои полномочия, оплатив из бюджета города долги "Малгобек-Водоканала" за электроэнергию и воду в размере более 34 миллионов рублей. 9 июля следователи заявили о передачи в суд дела бывшего глава ингушского города Сунжи по обвинению в том, что погасил долги в размере 24 миллионов рублей за электричество местного водоканала за счет бюджетных средств.

По версии следствия, бывший мэр ингушского города Малгобек оплатил задолженность муниципального «Малгобек-Водоканала» перед «Межрегиональной распределительной сетевой компанией Северного Кавказа», используя бюджетные средства. Долги за электричество составили 19 миллионов рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ингушского управления СКР.

Дело, расследовавшееся по статье «превышение должностных полномочий», направлено в суд, отмечается в сообщении. Имя обвиняемого ведомство не называет.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На сайте мэрии Малгобека по состоянию на 16.30 мск сегодня нет информации об этом деле. Согласно информации, размещенной на сайте, с 24 октября 2015 года главой Малгобека был избран Мухажир Евлоев, который занимал этот пост до декабря 2016 года, когда его сменил Шарпудин Мамилов.