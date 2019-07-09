Центральная площадь и Дворец Культуры города Сунжи Республики Ингушетия. Фото Евгений Шивцов https://ru.wikipedia.org/wiki/Сунжа_(город)#/media/Файл:Город_Сунжа.jpg

09 июля 2019, 13:01

Следствие оценило ущерб по делу главы Сунжи в 24 миллиона

Бывший глава ингушского города Сунжи предстанет перед судом по обвинению в том, что погасил долги за электричество местного Водоканала за счет бюджетных средств, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, глава Сунжи перечислил более 24 миллионов рублей из бюджета муниципалитета на счет «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа» в счет погашения кредиторской задолженности муниципального Водоканала. Дело расследовалось по статье «превышение должностных полномочий», говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ингушского управления СКР.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отмечает ведомство.

Дело против главы Сунжи было возбуждено еще в конце 2018 года. По уставу сунженского Водоканала, а также федеральному законодательству город не несет ответственность по обязательствам муниципального предприятия, поэтому градоначальник не имел права погашать задолженность за счет бюджетных средств, со ссылкой на республиканское управления Следкома сообщило 6 декабря 2018 года РИА «Новости».

Ранее "Кавказский узел" писал, что  8 июля бывший мэр Малгобека Шарпудин Мамилов был обвинен в превышении полномочий и неправомерных действиях при банкротстве. После возбуждения дела в октябре 2018 года мэр Малгобека оставил свой пост.

Примечание:

"Отец бывшего главврача больницы в Ингушетии заявил о непричастности сына к хищениям", "Фермер в Ингушетии обвинен в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млн рублей", "Начальник управления ЖКХ в Ингушетии арестован по делу о хищении 105 млн рублей".

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