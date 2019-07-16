Суд подтвердил правоту жителей Временного в споре с властями

16 июля 2019, 17:25

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию властей Унцукульского района, не согласившихся с приговором о своем бездействии по выплате жителям поселка Временного компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Унцукульский районный суд Дагестана признал факт бездействия районных чиновников после спецоперации в поселке Временный.

31 мая Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил еще одну жалобу жителей поселка Временного на бездействие властей. Решение суда - основание для того, чтобы добиваться компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье, однако Минфин затягивает выплаты, заявила юрист "Мемориала" Марина Агальцова в июльской жалобе, направленной председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Сегодня Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Унцукульского райсуда республики. "Администрация района должна была создать специальные акты (описать повреждения недвижимого имущества) и направить их в республиканский МЧС. Они этого не сделали. В результате жители не получили компенсацию за разрушенное жилье", - напомнил адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал".

По его словам, представитель администрации района не явился в суд. На сайте администрации Унцукульского района по состоянию на 17.18 мск 16 июля нет комментариев относительно решения суда.

Напомним, что 18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания. 19 декабря 2017 года ПЦ "Мемориал" сообщил, что 130 жителей Временного попросили правительство России издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.