Шойгу разъяснил Евкурову должностные обязанности

16 июля 2019, 16:00

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании ведомства сегодня представил своего нового заместителя Юнуса-Бек Евкурова. Бывший глава Ингушетии будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил Ингушетией с 2008 года. 8 июля Путин подписал указ о назначении Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта. Опрошенные "Кавказский узлом" военные эксперты оценили новое назначение Евкурова.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный на пост замминистра обороны, займется в ведомстве боевой подготовкой и безопасностью полетов авиации, приводит сегодня слова министра обороны России Сергея Шойгу, выступившего на селекторном совещании ведомства, ТАСС.

"Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи", - цитирует сегодня Шойгу телеканал "Россия 24".

На сайте Минобороны России Евкуров по состоянию на 15.40 мск сегодня значится в должности замминистра ведомства. Под его руководством находится начальник управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, а также глава службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов.

Отметим, что Юнус-Бек Евкуров имеет звание генерал-майора. Он служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 1999 году Евкуров возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово и заняло международный аэропорт, опередив миротворческие силы других государств, говорится в биографии Юнус-Бека Евкурова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".