Министр обороны России Сергей Шойгу представляет своего нового заместителя Юнус-Бек Евкурова на селекторном совещании. Скриншот эфира телеканала "Россия 24", размещенного на YouTube-канале компании 16 июля 2019 года. https://www.youtube.com/watch?v=3q0NQzN4bCU

16 июля 2019, 16:00

Шойгу разъяснил Евкурову должностные обязанности

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании ведомства сегодня представил своего нового заместителя Юнуса-Бек Евкурова. Бывший глава Ингушетии будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил Ингушетией с 2008 года. 8 июля Путин подписал указ о назначении Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта. Опрошенные "Кавказский узлом" военные эксперты оценили новое назначение Евкурова.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный на пост замминистра обороны, займется в ведомстве боевой подготовкой и безопасностью полетов авиации, приводит сегодня слова министра обороны России Сергея Шойгу, выступившего на селекторном совещании ведомства, ТАСС.

"Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи", - цитирует сегодня Шойгу телеканал "Россия 24".

На сайте Минобороны России Евкуров по состоянию на 15.40 мск сегодня значится в должности замминистра ведомства. Под его руководством находится начальник управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, а также глава службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов.

Отметим, что Юнус-Бек Евкуров имеет звание генерал-майора. Он служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 1999 году Евкуров возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово и заняло международный аэропорт, опередив миротворческие силы других государств, говорится в биографии Юнус-Бека Евкурова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Примечание:

"Аналитики поспорили о необходимости возврата прямых выборов главы Ингушетии", "Оппозиционеры назвали главные задачи для нового главы Ингушетии", "Пользователи соцсетей с оптимизмом встретили назначение Калиматова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 июля 2019, 17:25

16 июля 2019, 16:49

16 июля 2019, 16:16

16 июля 2019, 16:12

  • Власти Чечни объявили самодеятельных певцов вне закона

    Выступать с концертами и выкладывать ролики с песнями в интернете могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил министр культуры Чечни. Несколько жителей Чечни в эфире местного телевидения заявили, что больше не будут заниматься самодеятельностью. Республиканские власти зачищают рынок от конкурентов официально одобренных исполнителей, считает блогер Тумсо Абдурахманов.

16 июля 2019, 16:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи