Активисты указали на проблему проведения митингов в Адыгее

11 июля 2019, 21:51

Власти Адыгеи отменили необоснованные ограничения на проведение одиночных пикетов, но еще более важной проблемой является нежелание чиновников согласовывать массовые акции, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций.

"Кавказский узел" писал, что власти Адыгеи после обращения Правозащитного центра "Мемориал" в прокуратуру отменили противоречащие федеральному законодательству ограничения, касавшиеся мест проведения одиночных пикетов. Соответствующие поправки вступают в силу 18 июля.

В Адыгее еще с 2016 года стало проще проводить одиночные пикеты, отметил председатель майкопской организации "Адыгэ Хасэ – Черкесский совет" Заурбий Чундышко. "Например, до этого, когда мы проводили одиночные пикеты, к нам подходили полицейские и пытались сорвать акцию. Даже были задержания, а после 2016 года такого не было. Полиция просто подходила, записывала данные пикетчика, и все", - сказал Заурбий Чундышко корреспонденту "Кавказского узла".

Он приветствовал законодательные изменения относительно одиночных пикетов, но отметил, что этого недостаточно. "Наша организация на протяжении последних пяти лет подавала около 30-35 заявлений о проведении митингов или других массовых акций, но власти всегда под каким-то предлогом нам отказывали. То там проводится детский праздник, то какой-то концерт или что-то еще. И мы не могли провести свое мероприятие. А учитывая, что местные СМИ игнорируют мнение гражданского общества, публичные акции – единственный способ выражения мыслей, позиции. Поэтому властям стоит пойти на улучшение также в вопросе разрешения митингов или других массовых акций", - считает Чундышко.

Решение властей - не смягчение политики в отношении протестной активности, а приведение местного закона в соответствие с федеральным, отметил он. "Мы не ждем никакого смягчения в отношении уличной активности. Это возможно, если только вся общественность потребует этого. А если нет, то смягчение практически невозможно. Это связано и с тем, что федеральный центр ведет жесткую борьбу против публичных протестов. В таких условиях какой глава возьмет на себя ответственность смягчить проведение акций на местном уровне? Никакой!" - сказал активист.

Существовавший запрет нарушал права местных жителей, указал глава адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних. "Любое снятие ограничения на проведение публичной акции надо приветствовать. Тем более одиночных пикетов, поскольку они никак не согласуются. Действовавший запрет фактически являлся ограничением свобод граждан. Одиночный пикет не мешает работе властей, и граждане должны иметь право проводить акцию там, где хотят", - сказал Валерий Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что 5 июня вместе с сотрудниками ВООП проводил одиночные пикеты в центре Майкопа. "К нам подошли полицейские, записали данные - кто от какой организации, место работы - и просто наблюдали за порядком. Задержаний или штрафов не было", - рассказал Валерий Бриних. При этом массовым акциям власти мешают, указал он. "Например, мы хотели провести митинг в рамках всероссийской акции «Россия не помойка», но нам отказали, нарушив закон. На наши жалобы разные структуры отвечали отписками. В этом случае (с одиночными пикетами. - Прим. "Кавказского узла") мне кажется, что власти просто решили убрать ограничение, чтобы закон соответствовал федеральным нормам. Теперь они смогут избежать жалоб и недовольства со стороны активистов. Но митинги и другие массовые акции также будет невозможно проводить. Если только где-то на отшибе города, где козы пасутся", - отметил он.

Грубых задержаний активистов, которые проводили одиночные пикеты, или штрафов им в Адыгее и не было, отметил председатель общественного движения "Черкесский прогресс" Аслан Агиров. "По настоящему положительным шагом будет, если власти разрешат проводить митинги. Вот здесь нужны изменения. Никому не дают разрешения на проведение массовых акций. Проведение одиночных пикетов было полегче, а митингов – осложнено. Практически невозможно получить согласование властей на митинг. Они обычно не хотят проведения массовых акций и, следовательно, не дают разрешения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ожидать смягчения позиции властей по отношению к протестной активности в ближайшее время не приходится, считает Агиров. "Власть на это не пойдет. Если народ потребует, будет на этом настаивать - то возможно. Но народ сейчас равнодушен. Поэтому изменений не ждем", - отметил он.

Член совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов полагает, что это возможно. "После снятия территориальных ограничений на одиночные пикеты в Адыгее можно ожидать смягчения политики в отношении уличной активности. На местном уровне такое возможно. Первый шаг уже сделан. А на федеральном масштабе это невозможно", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

К общероссийской тенденции ограничения прав и свобод граждан в различных регионах примешивалась "провинциальная дурь", отметил Черкасов. "Адыгея оказалась одним из первых регионов, где это удалось победить. Это, конечно, хороший шаг, но он не меняет систему в целом", - сказал правозащитник.