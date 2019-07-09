"Мемориал" добился смягчения закона о пикетах в Адыгее

09 июля 2019, 18:12

Власти Адыгеи после обращения Правозащитного центра "Мемориал" в прокуратуру отменили противоречащие федеральному законодательству ограничения, касавшиеся мест проведения одиночных пикетов.

Федеральный закон о митингах разрешает регионам вводить территориальные ограничения для митингов, шествий, собраний и демонстраций. В некоторых субъектах федерации эти ограничения были распространены и на одиночные пикеты, поэтому ПЦ "Мемориал" попросил Генпрокуратуру проверить региональные законы таких субъектов, в том числе Адыгеи, на соответствие федеральному.

В результате прокуратура Адыгеи разработала законопроект о внесении поправок в закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере проведения публичных мероприятий", предложив парламенту снять ограничения в части одиночных пикетов. Законопроект был принят Госсоветом-Хасэ Адыгеи 26 июня, а затем утвержден главой республики Маратом Кумпиловым, сообщил сегодня "Мемориал" на своем сайте.

Решение о внесении поправок в закон Марат Кумпилов подписал 8 июля. В тексте поправки, опубликованной на сайте адыгейского парламента, перечислены места, где запрещено проводить митинги, шествия, собрания и демонстрации. Одиночные пикеты в принятом варианте закона уже не упоминаются. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть 18 июля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что представители Адыгеи подвергли критике проект федерального закона об изучении родных языков. Положение закона о добровольном характере изучения местных языков в национальных республиках противоречит Конституции, заявили они.