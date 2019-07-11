Алибег Гаджиев. Фото: Джума Мугутдинова https://www.riadagestan.ru

11 июля 2019, 17:49

Глава Даглесхоза переведен под домашний арест

Суд отпустил из-под стражи под домашний арест председателя Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибега Гаджиева, задержанного по делу о махинациях с землей. Гаджиеву предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев был задержан 6 июня вместе с тремя заместителями и двумя сотрудниками ведомства - лесничим и регистратором. Все шестеро были заключены под стражу.

Советский районный суд Махачкалы 10 июля согласился перевести Алибека Гаджиева из-под стражи под домашний арест, сообщил представитель следствия. Суд объяснил это состоянием здоровья Гаджиева, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

В тот же день следствие предъявило Алибеку Гаджиеву обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, информировал сегодня "Черновик".

Руководство и сотрудники Комитета лесного хозяйства Дагестана заподозрены в махинациях с земельными участками. По версии следствия, они входили в преступное сообщество, созданное в 2000 году. По тому же делу 4 июня были задержаны депутат Народного собрания Дагестана и четверо сотрудников Росреестра и дагестанского филиала Кадастровой палаты. Еще пятеро чиновников объявлены в федеральный розыск.

На сайтах республиканского управления Следкома и Советского райсуда Махачкалы по состоянию на 17:49 мск 11 июля нет информации об изменении Гаджиеву меры пресечения и предъявлении ему обвинения, а на сайте Даглесхоза не появилось к этому времени комментариев относительно данного уголовного дела.

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

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