08 июня 2019, 13:50

Арестован шестой подозреваемый по делу Даглесхоза

Суд постановил заключить под стражу лесничего, задержанного вместе с руководством Комитета лесного хозяйства Дагестана по подозрению в создании преступного сообщества.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня были задержаны председатель комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев, трое его заместителей и два сотрудника ведомства - лесничий и регистратор. На следующий день все, кроме лесничего, были решением суда отправлены под арест до 5 августа. Все задержанные заподозрены в организации преступного сообщества.

Сегодня Советский суд Махачкалы вынес решение об аресте до 5 августа участкового Сулакского лесничества, входящего в структуру Комитета лесного хозяйства по Дагестану, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Рашид Гаджимурадов подозревается по статье о создании преступной организации с использованием служебного положения, уточнил представитель Верховного суда республики.

По состоянию на 13.10 мск 8 июня на сайтах следственного управления СКР по Дагестану и республиканского лесхоза нет информации об этом деле. Комментариями арестованных или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Парламент Дагестана прекратил полномочия двух арестованных депутатов", "Дагестанские чиновники заподозрены в многомиллионном мошенничестве с землей", "Суд вернул мэрии Махачкалы участок в районе озера Ак-Гель".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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