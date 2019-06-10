Следствие связало аресты чиновников Даглесхоза и Росреестра

10 июня 2019, 15:13

Шесть человек из числа руководителей и сотрудников Комитета лесного хозяйства Дагестана были арестованы по одному делу с чиновниками республиканских управлений Росреестра и Кадастровой палаты, связанному с махинациями с земельными участками, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня следствие отчиталось об аресте депутата Народного собрания Дагестана, а также четырех сотрудников Росреестра и дагестанского филиала Кадастровой палаты по обвинению в махинациях с землей. Еще пятеро чиновников объявлены в федеральный розыск. 6 июня по подозрению в участии в преступном сообществе были задержаны председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев, трое его заместителей и два сотрудника ведомства - лесничий и регистратор. 7-8 июня все шестеро были заключены под стражу.

Руководство и сотрудники Комитета лесного хозяйства Дагестана были арестованы по делу о махинациях с земельными участками, уточнило сегодня следствие. "Указанные лица в составе преступного сообщества способствовали и имели непосредственное отношение к незаконному распоряжению, в том числе за денежное вознаграждение, земельными участками, входящими в лесной и природоохранный фонды на территории республики", - говорится в сообщении Следкома.

По месту жительства арестованных сотрудников республиканского лесхоза прошли обыски, изъята документация на земельные участки лесного фонда, отмечается в сегодняшнем сообщении Следственного управления Следкома по Дагестану.

По данным следствия, преступное сообщество для махинаций с землей было создано в 2000 году. Причиненный бюджету ущерб оценивается в более чем 370 миллионов рублей. После первых арестов по этому делу сменилось руководство управления Росреестра по Дагестану, исполняющим обязанности руководителя ведомства 29 мая стал Николай Чернухин. Работа структур Росреестра долгое время не проверялась, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналист Милрад Фатуллаев и политолог Эдуард Уразаев.

Ранее суд постановил арестовать 329 объектов недвижимости, принадлежащей предполагаемым членам преступного сообщества. Стоимость арестованного имущества оценивается в 20 миллиардов рублей.

На сайтах Росреестра, Кадастровой палаты и Комитета лесного хозяйства Дагестана по состоянию на 15:13 мск 10 июня отсутствуют комментарии об этом деле и арестах чиновников.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".