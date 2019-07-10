10 июля 2019, 17:15

Арест сочинских чиновников продлен на два месяца

Суд продлил до 15 сентября срок содержания под стражей бывших вице-мэров Сочи Сергея Юрина и Анатолия Рыкова, обвиненных в получении крупных взяток.

Как писал "Кавказский узел", вице-мэр Сочи Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков были задержаны 17 октября 2018 года по подозрению в получении взятки и помещены под стражу. По этому же делу арестованы бывший замначальника правового управления мэрии Сочи Андрей Левентюк, замдиректора департамента стратегического развития города Александр Иванов, адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

По версии следователей, в 2010 году Рыков и Литвинов решили получать через посредников взятки от строителей многоквартирных домов. В организованную группу также вошли Юрин, Левентюк, Иванов и Гребенюк. Застройщик передал группе Рыкова две взятки - 50 миллионов и 55 миллионов рублей, а также две квартиры стоимостью не менее 40 миллионов рублей, считает следствие.

Басманный суд Москвы продлил на два месяца срок ареста Сергею Юрину и замдиректора АНО "Росгонки" Анатолию Рыкову, сообщил сегодня представитель суда

"До 15 сентября продлена мера пресечения Юрину и Рыкову в виде заключения под стражей по ходатайству следственных органов", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Часть 6 ст. 290 УК РФ, по которой обвиняются Юрин и Рыков, предусматривает от штрафа в три миллиона рублей до 15 лет лишения свободы. Комментариев от бывших чиновников либо их представителей относительно решения суда пока не поступало.

Примечание:

"Источник сообщил об увольнении заммэра Сочи", "Арестованный вице-мэр Сочи подал в отставку", "Вице-мэр Сочи Мугдин Чермит получил реальный срок за превышение полномочий".

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