Продление ареста полицейскому в Сочи прошло на фоне перепалки в суде

09 июля 2019, 22:49

Суд в Адлере на три месяца продлил срок ареста бывшему полицейскому, признавшему вину в гибели ребенка при ДТП. Сторонники обвиняемого отреагировали на это решение криками и руганью, рассказали мать девочки и ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", вечером 16 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в Адлерском районе машина насмерть сбила 11-летнюю девочку. В наезде на ребенка и оставлении места аварии был заподозрен полицейский. Для его поисков был введен план "Перехват", но позднее он сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. 17 апреля в суде защита просила рассмотреть дело в особом порядке, но мать ребенка настояла на рассмотрении дела в обычном порядке, так как полагает, что иначе водитель автомобиля уйдет от ответственности.

Сообщение о начале судебного рассмотрения дела о гибели ребенка на пешеходном переходе поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 17 апреля. Предполагаемый виновник пытается "уйти от ответственности", заявила автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сегодня обвинение попросило Адлерский районный суд продлить подсудимому арест на три месяца, до 10 октября. "Пусть сидит", - прокомментировала ходатайство мать погибшей девочки. После того, как судья удовлетворил ходатайство и удалился из зала, около 10 присутствующих там сторонников подсудимого в грубой форме раскритиковали потерпевшую за поддержку продления ареста. "Лучше почаще ходи к своей дочери на могилку", - заявила потерпевшей одна из родственниц подсудимого, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Близкие подсудимого заявили приставам, что потерпевшая устроила в суде скандал, однако ее поддержал адвокат Михаил Охрименко, предоставленный потерпевшей по договору с "Кавказским узлом". По словам адвоката, он будет добиваться того, чтобы сторонников обвиняемого, пришедших сегодня в суд, на следующее заседание не пустили.

"Я был поражен и возмущен поведением этой группы неизвестных лиц, которая уже не первый раз, поддерживая подсудимого, выражает неуважение к чувствам матери погибшего ребенка. То, что произошло сегодня, из ряда вон. Лично я был поражен и глубоко возмущен, что эта группа стала с сарказмом раздавать советы матери, потерявшей 11-летнюю дочь, «ходить почаще к ней на могилку». Я переживал за мать погибшей девочки и за ее реакцию. Мы все родители. И даже страшно подумать, чтобы оказаться на месте этой женщины. Это неизгладимая боль на всю жизнь. Это понятно каждому нормальному человеку. Пока я брал повестки, то задержался в здании суда. Спустившись, я увидел невероятное - что приставы тащат потерпевшую, чтобы составить на нее протокол! Я разъяснил им, что эта женщина потеряла мужа и дочь, она одна воспитывает двоих детей. Приставы, услышав эту историю, отступили и извинились", - рассказал Михаил Охрименко.

13 июня суд в Адлере по делу о ДТП на пешеходном переходе с гибелью 11-летней девочки завершил допрос свидетелей обвинения. В основном среди свидетелей были сотрудники правоохранительных органов, которые не давали ключевых показаний, но лишь "путали дело", считает мать погибшего ребенка.

Сегодня суд по ходатайству прокурора заслушал еще троих свидетелей. В частности, дал показания владелец автомобиля, на котором подсудимый насмерть сбил ребенка - Сергей Бурнев. Он сообщил, что дружит с обвиняемым и неоднократно давал ему свою машину, однако в полис "ОСАГО" его не вписывал.

Свидетель Рашид Улаев рассказал суду, что является следователем, и после ДТП опрашивал свидетелей. Оперативный дежурный того же отделения полиции в поселке Блиново Елена Михалева сообщила, что регистрировала сообщение о ДТП и в тот же день видела обвиняемого, который пришел со своим начальником. "Они проследовали вместе в кабинет, где сотрудниками ГИБДД было выписано постановление о лишении его водительских прав. Также после этого мне стало известно о том, что водитель <...> является сотрудником ЛУ МВД по г.Сочи, а также что он написал явку с повинной", - рассказала свидетель суду.

По мнению адвоката Михаила Охрименко, показания Михалевой говорят о том, что обвиняемый явился в полицию не по своей воле. "Его привел его начальник, и только после этого была написана явка с повинной, что фактически не может быть явкой с повинной в то время, как подсудимый был задержан и доставлен в полицию, где был лишен водительских прав и отправлен под арест", - пояснил Охрименко. Это является отягчающим обстоятельством, добавил он.

Гособвинитель просил суд допросить еще двух свидетелей. Судья отложил их допрос до следующего заседания, которое запланировано на 23 июля.