Мать погибшей при ДТП в Адлере девочки обвинила силовиков в попытке запутать дело

14 июня 2019, 04:36

Суд в Адлере по делу о ДТП на пешеходном переходе с гибелью 11-летней девочки завершил допрос свидетелей обвинения. В основном среди свидетелей были сотрудники правоохранительных органов, которые не давали ключевых показаний, но лишь "путали дело", считает мать погибшего ребенка.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 16 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в Адлерском районе машина насмерть сбила 11-летнюю девочку. В наезде на ребенка и оставлении места аварии был заподозрен полицейский. Для его поисков был введен план "Перехват", но позднее он сам явился в правоохранительные органы. В отношении него было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (ч.3 ст.264 УК РФ), он был заключен под стражу, вину признал. 17 апреля в суде защита просила рассмотреть дело в особом порядке, но мать ребенка настояла на рассмотрении дела в обычном порядке, так как полагает, что иначе водитель автомобиля уйдет от ответственности.

Сообщение о начале рассмотрения в суде уголовного дела о гибели ребенка на пешеходном переходе поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 17 апреля. Предполагаемый виновник пытается "уйти от ответственности", написала автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

13 июня Адлерский районный суд Сочи продолжил слушание дела о ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка. Подсудимый был доставлен в зал суда в наручниках на автозаке, поддержать его на слушание пришли около десяти человек, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавшая на процессе.

Суд допросил последнего из 17 свидетелей обвинения. Свидетель Старниченко рассказал в суде, что с 2009 года состоит в должности инспектора по розыску полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи и в его должностные обязанности входит розыск водителей, оставивших место ДТП. По его словам, 16 февраля около 19.30 ему поступило сообщение о ДТП по улице Каспийская вблизи остановки «Зорька». Он участвовал в объявленном плане "Перехват" по задержанию водителя, скрывшегося с места аварии. Однако, по его словам, когда он подъезжал к месту аварии, ему поступил телефонный звонок с информацией о том, что водитель установлен и находится в отделе.

Как уточнил свидетель, в отделе было установлено, что у водителя не было полиса ОСАГО в момент ДТП, в связи с чем в отношении него был составлен протокол за управлением автомобилем без страховки. По его словам, затем, через три часа после ДТП, водитель нарядом ДПС был доставлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и этот анализ показал не показал наличие алкоголя в крови.

Свидетель также показал, что анализ на наркотики в организме не делался, хотя адвокат потерпевшей утверждает, что такой анализ было необходимо сделать непосредственно после события.

Ранее, на предыдущих заседаниях, показания дали еще 16 свидетелей обвинения, среди которых в основном были бывшие коллеги подсудимого.

«Все свидетели, кроме последнего, давали показания в пользу обвиняемого... и являются не ключевыми свидетелями, а только путают дело», - считает мать погибшей девочки.

Она рассказала, что не может спать ночами и потеря любимого ребенка фактически перечеркнула ее жизнь. «Я живу с постоянной болью от невосполнимой утраты ребенка. Эту боль усиливает еще и тот факт, что подсудимый и его окружение нисколько не раскаиваются, а ищут пути и лазейки, чтобы наказание было минимальным», - сказала она после заседания суда корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат потерпевшей Михаил Охрименко, предоставленный «Кавказским узлом», настаивает на том, что явку с повинной подсудимого нельзя признавать смягчающим обстоятельством, потому что этот документ является формальным.

Последний свидетель показал, что обвиняемый, являясь на тот момент сотрудником полиции, за 40 минут до явки в отдел получил указание от начальника явиться на работу, что фактически надо расценивать, как исполнение приказа, который он был обязан исполнять, чтобы не усугубить свою ситуацию, а сама явка с повинной оформлена почти через 4 часа после события, рассказал Охрименко "Кавказскому узлу" после заседания.

Следующее заседание назначено на 25 июня.

Комментариями подсудимого или его представителей относительно хода слушаний "Кавказский узел" пока не располагает.